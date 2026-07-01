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Bilboko TAO zerbitzuak udako ordutegia abiarazi du asteazken honetan

Uztaileko eta abuztuko larunbatetan ez da zerbitzurik izango; abuztuan, gainera, ez da ordainduko autoa arratsaldez aparkatzeagatik.

Udako ordutegia abuztuaren 31ra arte egongo da indarrean.

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Agencias | EITB

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Bilboko TAO kaleko araututako aparkalekuen zerbitzuak udako ordutegia hasi du asteazken honetan, uztailak 1. Uda garaiko ordutegia abuztuaren 31ra arte egongo da indarrean, eta irailaren 1ean ohiko ordutegia berrezarriko da.

Bilboko Udalak jakinarazi duenez, datozen bi hilabeteetan aldatu egingo dira aparkalekuak erabiltzeko jarraibideak. Hala, uztaileko eta abuztuko larunbatetan ez da TAO zerbitzurik izango, eta abuztuko arratsaldeetan erabiltzaileek ez dute ordaindu beharko autoa aparkatzeagatik.

Hain zuzen ere, abuztuko ordutegia 09:00etatik 13:30era izango da bizitegi eremuan eta 14:00etara arte eremu intentsiboan. Uztailaren 31n eta abuztuaren 28an, gainera, jaiegunak direnez, ez da TAO zerbitzurik egongo. 

TAO Bilbo Gizartea

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