TRAFIKO ISTRIPUA
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Pertsona bat hil eta beste bat larri zauritu da Zallan, auto batek eta kamioi batek talka eginda

Hildakoa turismoaren gidaria da, 51 urteko gizona; haren bidaiaria, berriz, 48 urteko emakumea, ospitalera eraman dute.

Istripua Zallan
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Agentziak | EITB

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Pertsona bat hil da eta beste bat larri zauritu da astelehen honetan turismo batek eta kamioi batek talka eginda, Kadagua korridorean, Zallan (Bizkaia).

Istripua 10:00ak aldera gertatu da BI-636 errepidean, turismoa eta kamioia Bizkaiko udalerri horretatik igarotzen ari zirela.

Talkaren ondorioz, turismoan zihoazen bi pertsonak, gizon bat eta emakume bat, ibilgailuaren barruan harrapatuta geratu dira, eta suhiltzaileen esku-hartzea beharrezkoa izan da haiek erreskatatzeko.

Lekura bertaratutako osasun-langileek 51 urteko gidariaren heriotza baieztatu dute. 48 urteko emakumea, gidariaren bidaiaria, zaurituta dago, eta ospitalera eraman dute.

Errepidea bi noranzkoetan itxita dago, eta, eguerdian, trafikoa Herrerako auzotik bideratzen jarraitzen dute. Ertzaintzak atestatua ireki du istripuaren arrazoiak argitzeko.

Trafiko Istripuak Balmaseda Gizartea

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