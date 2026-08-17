Disneyren filmaketa

 

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Arabatik Urbasara lekualdatu dute Rapunzel filmaren filmaketa

Disneyren Enredados filmaren zuzeneko bertsioaren filmaketa Gaubean amaitu dute, eta orain Nafarroako mendilerroan ari dira lanean; hainbat bidezidor eta aparkaleku itxita egongo dira abuztuaren amaierara arte.

(Foto de ARCHIVO) El remake en imagen real de Enredados ya tiene a sus protagonistas REMITIDA / HANDOUT por DISNEY Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 08/1/2026
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EITB

Azken eguneratzea

Disneyren Rapunzel berria Nafarroako Urbasa mendilerroan ari dira filmatzen, Arabako grabaketak amaitu ondoren. 2010eko animaziozko klasikoaren irudi errealeko egokitzapena den Enredados filmaren lantaldeak Nafarroara eraman du ekoizpena. Han, hermetismo handiz ari dira lanean.

Rapunzel dorretik Urbasako pagadietara

Disneyk Araban egin duen filmaketak ekoizpen honen irudirik deigarrienetako bat utzi du: Valparaisoko San Martin zelaietan, Gaubeako haranean, 30 metrotik gorako dorre bat eraiki dute. La Campa ingurua, bere harkaitz, baso eta errekastoekin, Rapunzelen istorioa irudikatzeko egokia delako aukeratu dute ekoizleek.

Arabako filmaketak dagoeneko utzi du herria, aurreikusitako eszenak osatu ondoren. Produkzioak hainbat astez prestatu du leku natural horretan lan egiteko beharrezkoa zen eszenografia eta logistika.

Baso "sorgindua" agertoki berri gisa

Hurrengo geltokia Urbasa-Andian dago, Nafarroako naturagune berezienetako batean. Joan den abuztuaren 6tik, Nafarroako Gobernuak aldi baterako itxita ditu SL-NA 290 Morterutxo eta SL-NA 291 Zelaiaundi-Hayedo Encantado bidezidorrak, baita Sorosgain, Morterutxo eta Bioitzako aparkalekuak ere, filmaketa zinematografikoa dela eta.

Neurriak abuztuaren amaierara arte mantenduko dira, Foru Gobernuak zabaldutako informazioaren arabera, bisitarien, teknikarien eta ekipoen segurtasuna bermatzeko eta filmaketan interferentziak murrizteko.

Estatuan zehar dabilen ekoizpena

Teagan Croftek Rapunzel antzezten du, eta Milo Manheimek, berriz, Flynn Rider. Michael Gracey, The Greatest Showman filmaren zuzendaria, da proiektuaren buru.

Filmaketa ekainean hasi zen Espainian, eta beste leku batzuetatik ere igaro da, besteak beste, Gironatik. Bertan, katedralaren eta alde zaharraren inguruko eszenak filmatu zituzten uztailean, Estatuko beste toki batzuetan egindako filmaketez gain.

Disneyren aurreikuspenen arabera, filma 2028ko martxoaren 31n iritsiko da zinema-aretoetara.

Nafarroa Araba Zinema Gizartea

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