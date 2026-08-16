Baso-suteak
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Riglosko sutea geldiarazteko lanetan ari dira, gau lasaiagoa izan ostean

Sua itzaltzeko operatiboak mila lagun inguru izango ditu igande honetan, tartean Frantziako ehun bat suhiltzaile. Suteak 16.600 hektarea ingururi eragin die dagoeneko.

Santa Cruz de la Serós (Huesca), 15/08/2026.- El incendio declarado el viernes en Las Peñas de Riglos (Huesca) ya afecta a una superficie provisional de 16.600 hectáreas, y continúa activo en gran parte del perímetro y en la jornada de este sábado las condiciones meteorológicas no han resultado nada favorables, lo que está influyendo en la magnitud y la evolución del fuego. EFE/EFE-TV
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Astelehenean Las Peñas de Riglosen (Huesca) piztutako baso-suteak aurreko egunetan baino gau lasaiagoa izan du, baldintza meteorologikoek hobera egin dutelako. Sua itzaltzeko dispositiboak perimetroaren zati handi bat finkatzea lortu du, eta igande honetan mila lagun inguru izango dira lanean, tartean Frantziako ehun bat suhiltzaile, Roberto Bermudez de Castro Aragoiko Gobernuko Barne kontseilariak jakinarazi duenez.

Gauean, lurreko baliabideek eta makina astunek aurrera egin ahal izan dute suteari eusteko lanetan, hezetasun handiari eta haize bareagoari esker. Horren ondorioz, lanean ari diren profesionalak "askoz hobeto" aritu ahal izan dira.

Operatiboaren helburu nagusiak herritarren segurtasuna bermatzea eta gauean finkatutako perimetroak sendotzea dira. Horretarako, 35-40 aire-baliabide izango ditu, eta ohi baino lehenago hasi ahal izango dira lanean, egunotan lehen aldiz ez baita inbertsio termikorik izan.

Eskuinaldea, eremurik kezkagarriena

Gaueko bilakaera ona izan den arren, sutearen eskuinaldea da oraindik ere operatiboaren arduradunentzat kezkagarriena. Era berean, Bernues udalerriaren eta San Juan de la Peña monasterioaren arteko eremuan sua itzaltzeko lanak indartu dituzte.

Bermudez de Castrok ohartarazi du, hala ere, eguna "zaila" izango dela, aurreikusitako baldintza meteorologikoak ez baitira espero bezain onak izaten ari. Ekaitzik izanez gero, euria "ia ez da nabarituko", eta hezetasuna % 30etik behera jaitsi daiteke.

Gainera, astelehen, astearte eta asteazkenerako aurreikuspenek ez dute laguntzen, tenperaturak "oso kaltegarriak" izango baitira sutea behin betiko itzaltzeko.

Frantziako eta beste erkidego batzuetako errefortzuak

Bertara joandako baliabideei dagokienez, Larrialdietako Unitate Militarraren (UME) laugarren sekzioa bertan ari da jada, eta igande honetan Lurreko Armadako bi bulldozer iritsiko dira.

Horiei Frantziako 100 suhiltzaile, 16 autobonba eta Super Puma motako helikoptero bat gehituko zaizkie, Aragoiko Gobernuak joan den ostiralean Frantziari laguntza eskatu ostean.

Era berean, dispositiboak beste autonomia-erkidego batzuetako 150 suhiltzaile baino gehiago izango ditu, Katalunia, Errioxa, Gaztela eta Leon, Gaztela-Mantxa, Madril, Murtzia, Nafarroa eta Valentziako Erkidegoko baliabideak bertaratu baitira.

Egoerak "zailtzen jarraitzen badu", Aragoiko Gobernuak datozen egunetan Ukrainako hidrohegazkinak bidaltzeko eskatzea aurreikusi du.

Suteak 16.600 hektarea ingururi eragin die dagoeneko Las Peñas de Riglos inguruan, eta Aragoiko baso-sute aktibo nagusietako bat izaten jarraitzen du.

Suteak Espainia Gizartea

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