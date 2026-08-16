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Azkoitiko kanpoko haur igerilekua itxi dute gizalegearen aurkako ekintza batengatik

Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Azkoitiko Udalak jakinarazi duenez, kanpoko igerileku txikia itxita egongo da gaur, bart gauean pertsona bat edo batzuk instalazioetara sartu eta haurren igerilekuaren inguruan gizalegerik gabeko ekintzak egin ostean.

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