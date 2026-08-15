Baso-suteak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Llantenoko baso-sutea perimetratu eta egonkortu dute

Guztira, 75 eta 100 hektarea artean kiskali ditu suak. Datozen orduotan lanean jarraituko dute, eremua egonkortuta mantentzeko eta erabat kontrolatzeko ahaleginean aurrera egiteko.

VITORIA, 14/08/2026.- Los bomberos han logrado perimetrar el incendio forestal reavivado este jueves en el concejo de Llanteno (municipio de Ayala, Álava), que ha obligado a desalojar cuatro caseríos, y han estabilizado el flanco oeste, el más próximo a Artziniega. Fuentes de la Diputación de Álava han explicado que los equipos de extinción trabajan ahora en estabilizar el flanco este del incendio, el más cercano al municipio de Amurrio. EFE/ Adrián Ruiz Hierro

Llantenoko baso-sutea itzaltzeko lanak. Argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

Llantenoko (Araba) baso-sutea perimetratuta eta egonkortuta dute jada, suhiltzaileak gauez ere itzaltzeko eta eusteko lanean aritu ondoren, sua berriro piztea saihesteko.

Larrialdi-taldeek lanean jarraitzen dute, eta helikoptero batek airetik laguntzen die lurreko baliabideei. Lehentasuna da perimetroa ziurtatzea eta garrak edo fokuren bat piztuz gero berehala itzaltzea.

Aurrerapauso nabarmena egin dute bertan azken orduotan, ostiraleko egoerarekin alderatuta. Sutea larunbatean zehar kontrolatzea espero zuten. Haizea, ordea, arrisku-faktore nagusietako bat zen, haize-bolada gogor batek perimetroaren barruan zeuden fokuak berriro piztea eragin zezakeelako.

Kontrol-lanek aurrera jarraitzen dute

Guztira, 75 eta 100 hektarea artean kiskali ditu suak, eta datozen orduotan lanean jarraituko dute, eremua egonkortuta mantentzeko eta behin betiko kontrolatzeko bidean aurrera egiteko.

Egoera ikusita, Etxaurrengo igerilekuak itxita egongo dira, egoerak izan dezakeen bilakaeraren eta suari aurre egiteko zerbitzuko arduradunen jarraibideen zain.

Suhiltzaileek, beraz, lurreko zaintza-lanei eusten diete, sutea egonkortuta egon arren kontrolatzeko eta hozteko lanean jarraitu behar baitute, garrak edo foku berriak piztuz gero lehenbailehen itzaltzeko.

Itzaltze-lanak indartu dituzte

Astelehen arratsaldean piztu zen sua, Aiara, Artziniega eta Gordexola artean, pinu, iratze eta landare ugariko inguru batean. Ostegunean indartu egin zen, eta Eusko Jaurlaritzak Baso Suteetarako Larrialdi Plan Bereziaren larrialdi-faseko 0 egoera ezarri zuen.

Prebentzio-neurri gisa, hainbat baserri hustu zituzten Basualdu, La Cabaña, Ureta eta Abiaga auzoetan, eta bizilagunetako batzuek Artziniegan edo Laudion eman dute gaua. Era berean, A-3634 errepidea itxi zuten Llanteno aldean, sutea zela eta.

Sua lurretik itzaltzeko lantaldeak indartu zituzten ostegun arratsaldean eta gauean, eta Laudioko, Langraiz Okako eta Espejoko suhiltzaile-parkeetako suhiltzaileak aritu dira bertan azken orduotan, basozainen, baso-brigaden eta makina astunen laguntzarekin.

Ostiralean, aireko baliabideak batu zitzaizkien, helikopteroak eta hegazkinak bertaratuta, eta Artziniegako igerilekuak erabili zituzten berriro helikopteroek ura hartzeko.

Araba Suteak Hondamendi naturalak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X