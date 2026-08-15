Llantenoko baso-sutea perimetratu eta egonkortu dute
Guztira, 75 eta 100 hektarea artean kiskali ditu suak. Datozen orduotan lanean jarraituko dute, eremua egonkortuta mantentzeko eta erabat kontrolatzeko ahaleginean aurrera egiteko.
Llantenoko (Araba) baso-sutea perimetratuta eta egonkortuta dute jada, suhiltzaileak gauez ere itzaltzeko eta eusteko lanean aritu ondoren, sua berriro piztea saihesteko.
Larrialdi-taldeek lanean jarraitzen dute, eta helikoptero batek airetik laguntzen die lurreko baliabideei. Lehentasuna da perimetroa ziurtatzea eta garrak edo fokuren bat piztuz gero berehala itzaltzea.
Aurrerapauso nabarmena egin dute bertan azken orduotan, ostiraleko egoerarekin alderatuta. Sutea larunbatean zehar kontrolatzea espero zuten. Haizea, ordea, arrisku-faktore nagusietako bat zen, haize-bolada gogor batek perimetroaren barruan zeuden fokuak berriro piztea eragin zezakeelako.
Kontrol-lanek aurrera jarraitzen dute
Guztira, 75 eta 100 hektarea artean kiskali ditu suak, eta datozen orduotan lanean jarraituko dute, eremua egonkortuta mantentzeko eta behin betiko kontrolatzeko bidean aurrera egiteko.
Egoera ikusita, Etxaurrengo igerilekuak itxita egongo dira, egoerak izan dezakeen bilakaeraren eta suari aurre egiteko zerbitzuko arduradunen jarraibideen zain.
Suhiltzaileek, beraz, lurreko zaintza-lanei eusten diete, sutea egonkortuta egon arren kontrolatzeko eta hozteko lanean jarraitu behar baitute, garrak edo foku berriak piztuz gero lehenbailehen itzaltzeko.
Itzaltze-lanak indartu dituzte
Astelehen arratsaldean piztu zen sua, Aiara, Artziniega eta Gordexola artean, pinu, iratze eta landare ugariko inguru batean. Ostegunean indartu egin zen, eta Eusko Jaurlaritzak Baso Suteetarako Larrialdi Plan Bereziaren larrialdi-faseko 0 egoera ezarri zuen.
Prebentzio-neurri gisa, hainbat baserri hustu zituzten Basualdu, La Cabaña, Ureta eta Abiaga auzoetan, eta bizilagunetako batzuek Artziniegan edo Laudion eman dute gaua. Era berean, A-3634 errepidea itxi zuten Llanteno aldean, sutea zela eta.
Sua lurretik itzaltzeko lantaldeak indartu zituzten ostegun arratsaldean eta gauean, eta Laudioko, Langraiz Okako eta Espejoko suhiltzaile-parkeetako suhiltzaileak aritu dira bertan azken orduotan, basozainen, baso-brigaden eta makina astunen laguntzarekin.
Ostiralean, aireko baliabideak batu zitzaizkien, helikopteroak eta hegazkinak bertaratuta, eta Artziniegako igerilekuak erabili zituzten berriro helikopteroek ura hartzeko.
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Llantenoko baso-sutea larunbat honetarako kontrolatzea espero dute suhiltzaileek
Datozen egunotan bertan jarraitu beharko dute lanean, ingurua hoztu eta garrak berriro piztuz gero berehala itzaltzeko. Larunbatean, bost helikoptero izango dituzte berriro lanean.
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