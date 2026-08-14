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Itzulera Operazioa abian jartzeko eskatu dio Irunek Eusko Jaurlaritzari, AP-8 autobidean auto-ilara luzeak sortu ostean

Udalerriak plan berezia aktibatu du, eta, horren arabera, bertako ibilgailuek baino ezin dute erdigunetik zirkulatu. Cristina Laborda alkateak Eusko Jaurlaritzari eskatu dio dagoeneko abian jar dezala dispositibo berezia, pilaketek udalerria "kolapsatzea" saihesteko.

Auto-ilarak AP-8 autobidean, Irun parean, Baionarako noranzkoan. Argazkia: Tráfico
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EITB

Azken eguneratzea

AP-8an 11 kilometrorainoko auto-ilarak sortu dira ostiral honetan Irunen (Gipuzkoa), Biriatuko mugatik aurrera eta Baionarako noranzkoan, Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.

Zirkulazioan izandako gorabeherak GI-636 errepidera ere iritsi dira, Irungo ingurabidearen eta herriko zenbait bideren parean, ostegun honetan Baionarako noranzkoan 13 kilometroko auto-ilarak sortu eta gero.

Egoera horren aurrean, Irungo Udalak Udaltzaingoaren dispositibo berezi bat aktibatu du ostiral honetan. Dispositibo horretan, tokikoak ez diren ibilgailuentzako zirkulazio-murrizketak aurreikusten dira. Udalak AP-8 eta GI-636 errepideak mugaren noranzkoan saihestea aholkatu du, eta ahal den guztietan garraio publikoa erabiltzea eskatu die herritarrei.

Itzulera Operazioa aurreratzea eskatu du Irunek

Testuinguru horretan, Cristina Laborda alkateak Itzulera Operazioaren dispositibo bereziaren aktibazioa aurreratzeko eskatu dio Eusko Jaurlaritzari, hiriarteko sarean erantzuna indartzeko eta auto-ilarak hirira iristea saihesteko.

Halaber, osteguneko egoeraren aurrean, ordainlekuetako hesiak altxatzea eskatu du, trafikoa arintzeko eta bide nagusien "kolapsoa" bigarren mailako errepideetara eta Irungo kaleetara iritsi ez dadin.

Udalak dio auto-ilarak nazioarteko trafikoaren presioaren ondorio direla, eta kontrolek eta Frantziako beste neurri batzuek eragindako kalteen ondorio. Labordak adierazi du, gainera, beharrezkoa dela Hegoaldeko Ingurabidea bezalako azpiegituretan aurrera egitea, hirirako sarbide nagusien gaineko presioa murrizteko aukerak izateko.

Trafikoa Irun Baiona Euskal Autonomia Erkidegoa Iparralde Gizartea

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