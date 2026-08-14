Abisu horia Euskadin eta Nafarroan, beroa eta ekaitzak direla eta
Euskadin, abisu horia izango da indarrean eguerditik aurrera tenperatura oso altuengatik; Nafarroan, berriz, beroagatik, euriagatik eta ekaitzengatik. Ipar Euskal Herrian, Meteo-Francek ekaitz elektrikoak izateko arriskuaz ohartarazi du.
Beroa eta ezegonkortasuna izango dira gaur eguraldiaren ezaugarri nagusiak Euskal Herrian. Euskadin eta Nafarroan, abisu horiak izango dira hainbat fenomeno meteorologikorengatik, eta Ipar Euskal Herrian, berriz, ekaitz elektrikoak izateko arriskua dago.
36 ºC-ra irits daitezke tenperaturak Euskadiko hegoaldean
Eusko Jaurlaritzako Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzak 12:00etan aktibatu du abisu horia tenperatura oso altuak izateko arriskuagatik, eta 20:00ak arte egongo da indarrean. Ebro ibarrean 36 ºC-ra irits daitezke termometroak.
Maximoak 26 ºC ingurukoak izango dira kostaldean, 30 ºC ingurukoak isurialde atlantikoko barnealdean eta 32 ºC ingurukoak trantsizioko eremuan.
Gainera, tenperatura altu iraunkorrengatiko abisuak egun osoan jarraituko du indarrean. Gutxieneko eta gehieneko tenperaturak 19-36 ºC ingurukoak izan daitezke Ebro ibarrean; 22-26 ºC ingurukoak kostaldean; 21-30 ºC ingurukoak isurialde atlantikoko barnealdean; eta 19-32 ºC ingurukoak trantsizioko eremuan.
Zaparradak eta ekaitzak arratsaldean
Beroaz gain, zerua hodeitsu egongo da tarteka, eta ezegonkortasuna areagotuko da arratsaldetik aurrera, Euskalmeten arabera. Zaparradak eta ekaitzak izan daitezke, batez ere Euskadiko hegoaldean.
Haizea aldakorra izango da goizean, eta ipar-mendebaldera egingo du eta biziago ibiliko da arratsaldean.
Nafarroan ere, abisu horia
Nafarroan, Espainiako Meteorologia Agentziak (AEMET) abisu horia ezarriko du gaur eta bihar, tenperatura altuak, euria eta ekaitzak espero dituztelako.
Ezegonkortasuna izango da nagusi, eta zaparradak eta ekaitzak izan daitezke, bereziki arratsaldean.
Ekaitz elektrikoak izateko arriskua Ipar Euskal Herrian
Ipar Euskal Herrian ere, ekaitzak izateko arriskua dago, eta Pirinio Atlantikoetan ekaitz elektrikoak izateko arriskuaz ohartarazi du Météo-Francek.
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Abisuak Hego Euskal Herrian larunbat honetan euriteak eta ekaitzak direla eta
Araban 17:00etatik gauerdira izango da abisu horia, eta Gipuzkoan, berriz, igandeko 00:00etatik 09:00etara. Nafarroan, alerta laranja izango da Erriberan eta abisu horia erdialdean, arratsaldean.
Abisu horia ezarri dute ostegunera arte tenperatura altu eta oso altuengatik
Hurrengo hiru egunetan, maximoak 37º-koak izango dira Arabako hegoaldean, 35º-koak Kantauri barnealdean eta 31º-koak kostaldean.
Zer eguraldi izango dugu gaur?
Oro har, zeru oskarbiak espero ditugu gaurko; kostaldean behe-hodei batzuk espero dira, baina litekeena da eklipsearen ondoren sortzea, gauean zehar.
Ekaitzek gogor jo dute Nafarroan eta Gipuzkoan, bigarren egunez jarraian
Gauerdira arte, alerta laranja izango da indarrean ia Nafarroa osoan eta Ipar Euskal Herrian. Noainen, txingor erauntsia izan da, eta 10 minutuan 5 litro pilatu dira metro koadroko.
Euskadik abisu horia ezarri du larunbat honetan, lurraldearen hegoaldean 35 gradu ingurura heldu daitekeelako
Abisua 12:00etatik 20:00etara egongo da indarrean, baina ekaitzak eta haize-bolada oso zakarrak izan daitezke arratsaldetik aurrera.
Eguraldi euritsua eta freskoa, ostiralean beroa itzuli aurretik
Ostegunean hodeiak eta prezipitazioak izango dira nagusi Euskal Herriko toki gehienetan, baina eguraldiak hobera egingo du apurka-apurka. Ostiralean tenperaturak gora egingo du nabarmen, eta asteburuan trumoi-zaparradak bota ditzake, arratsaldez.
Euria eta aro freskoa ostegunera arte
Giro ezegonkorra izango da datozen bi egunetan: euri txikia egingo du Kantauri isurialdean, trumoi-ekaitzak jo dezake barnealdean eta tenperatura maximoak jaitsi egingo dira.
Uztailak utzitakoak: 3,6 ºC beroagoa izan da eta muturreko lehortea ekarri du
Hilaren 5etik eta 12ra izandako bero-boladak markak hautsi zituen. 40 gradutik gorako tenperaturak izan ziren hainbat lekutan.
Astea freskotik hasiko da eta ekaitzak izan daitezke arratsaldean
Hodeiak ugarituz joango dira astelehenean, eta tenperaturak behera egingo du Euskal Herrian. Gainera, baliteke arratsaldean trumoi-zaparradak botatzea, batez ere ekialdean. Asteartean, eguraldi egonkorra eta beroa itzuliko dira.