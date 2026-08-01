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Zerua goibel eta tenperatura atseginak abuztuari ekiteko

Eguerditik aurrera hodeiak desagertzen joango dira eta eguzkia gailenduko da. Erriberan bero egingo du gaur, eta abisu horia ezarri dute. Bihar, berriz, Arabako Errioxa, Nafarroa erdialdea eta Pirinioak ere egongo dira abisupean, 35 gradutik gorako maximoak izango baitira. 

Zeru estaliak Haizearen Orrazian, Donostian. Argazkia: Jon Hernández Utrera

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EITB

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Abuztua hodeitsu hasi da ia Euskal Herria osoan, hegoaldean eguzkiak dir-dir jarraitu baitu goizean goizetik, tenperatura goxoak nagusi ditugula. Dena dela, Euskalmeten iragarpenaren arabera, orduek aurrera egin ahala, hodeiak desagertzen joango dira eta zeru gainak garbi geratuko dira. Termometroek udako balioak erakutsiko dituzte, eta bero egingo du Nafarroa hegoaldean. Erriberan abisu horia ezarri dute gaur, tenperatura altuak izango direlako; bihar, Arabako Errioxa, Nafarroa erdialdea eta Pirinioak ere jarriko dituzte abisupean, 35 ºC-ko langa gaindituko baitute termometroek. 

Euskalmeten iragarpenaren arabera, gaur ipar partean goibel antzera esnatu arren, garbitzera egingo du aroak. Zerua oso hodeitsu egongo da goizean, hodeiak trinkoagoak izango dira iparraldean, eta euria ere egin du hainbat tokitan. Eguerditik aurrera, hodeiak gutxituz joango dira, eta arratsalderako, oskarbi geratuko da zerua. Iparraldeko haizea ibiliko da; arratsaldean, ipar-ekialdekoa. Tenperatura maximoak 25-26 gradukoak izango dira kostaldean eta 29-30 gradukoak barnealdean. Aemet Espainiako meteorologia agentziak abisu horia aktibatuko du Erriberan beroagatik, maximoak 36 ºC-koak izango baitira bertan.

Igandean, uda giroa. Eguzkia jaun eta jabe izango da zeruan, eta tenperaturek gorako bidea hartuko dute, nabarmenago hegoaldean. Igoera handiagoa izango da hegoaldean. Hori dela eta, Eusko Jaurlaritzako Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzak abisu horia ezarriko du Arabako Errioxan eguerditik aurrera, 20:00ak arte, muturreko tenperatura oso altuengatik, 35 graduko maximoak espero baitira. Nafarroan ere, abisupean egongo dira, erdialdean, Erriberan eta Pirinioetan 36 graduko maximoak espero baitira.

Astelehenean, hodei gehiago ikusiko ditugu zeruan, eta tenperaturek behera egingo dute. Zerua hodeitsu egongo da une askotan, era guztietako hodeiekin, eta ugariagoak izango dira ipar partean. Horrekin batera, arratsaldean bero-hodeiak garatuko dira, eta baliteke zaparrada trumoitsuren bat botatzea, bereziki ekialdean. Hodeiei eta iparraldeko haizeari esker, tenperatura maximoek behera egingo dute, eta igandean irabazitakoa galduko du. Hori horrela, 25-26 gradu inguru izango dira kostaldean, eta 30-35 gradu, hegoaldean. 

Euskal Autonomia Erkidegoa Nafarroa Iparralde Alerta Meteorologikoak Bero-boladak Eguraldia

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