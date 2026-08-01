Zerua goibel eta tenperatura atseginak abuztuari ekiteko
Eguerditik aurrera hodeiak desagertzen joango dira eta eguzkia gailenduko da. Erriberan bero egingo du gaur, eta abisu horia ezarri dute. Bihar, berriz, Arabako Errioxa, Nafarroa erdialdea eta Pirinioak ere egongo dira abisupean, 35 gradutik gorako maximoak izango baitira.
Abuztua hodeitsu hasi da ia Euskal Herria osoan, hegoaldean eguzkiak dir-dir jarraitu baitu goizean goizetik, tenperatura goxoak nagusi ditugula. Dena dela, Euskalmeten iragarpenaren arabera, orduek aurrera egin ahala, hodeiak desagertzen joango dira eta zeru gainak garbi geratuko dira. Termometroek udako balioak erakutsiko dituzte, eta bero egingo du Nafarroa hegoaldean. Erriberan abisu horia ezarri dute gaur, tenperatura altuak izango direlako; bihar, Arabako Errioxa, Nafarroa erdialdea eta Pirinioak ere jarriko dituzte abisupean, 35 ºC-ko langa gaindituko baitute termometroek.
Euskalmeten iragarpenaren arabera, gaur ipar partean goibel antzera esnatu arren, garbitzera egingo du aroak. Zerua oso hodeitsu egongo da goizean, hodeiak trinkoagoak izango dira iparraldean, eta euria ere egin du hainbat tokitan. Eguerditik aurrera, hodeiak gutxituz joango dira, eta arratsalderako, oskarbi geratuko da zerua. Iparraldeko haizea ibiliko da; arratsaldean, ipar-ekialdekoa. Tenperatura maximoak 25-26 gradukoak izango dira kostaldean eta 29-30 gradukoak barnealdean. Aemet Espainiako meteorologia agentziak abisu horia aktibatuko du Erriberan beroagatik, maximoak 36 ºC-koak izango baitira bertan.
Igandean, uda giroa. Eguzkia jaun eta jabe izango da zeruan, eta tenperaturek gorako bidea hartuko dute, nabarmenago hegoaldean. Igoera handiagoa izango da hegoaldean. Hori dela eta, Eusko Jaurlaritzako Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzak abisu horia ezarriko du Arabako Errioxan eguerditik aurrera, 20:00ak arte, muturreko tenperatura oso altuengatik, 35 graduko maximoak espero baitira. Nafarroan ere, abisupean egongo dira, erdialdean, Erriberan eta Pirinioetan 36 graduko maximoak espero baitira.
Astelehenean, hodei gehiago ikusiko ditugu zeruan, eta tenperaturek behera egingo dute. Zerua hodeitsu egongo da une askotan, era guztietako hodeiekin, eta ugariagoak izango dira ipar partean. Horrekin batera, arratsaldean bero-hodeiak garatuko dira, eta baliteke zaparrada trumoitsuren bat botatzea, bereziki ekialdean. Hodeiei eta iparraldeko haizeari esker, tenperatura maximoek behera egingo dute, eta igandean irabazitakoa galduko du. Hori horrela, 25-26 gradu inguru izango dira kostaldean, eta 30-35 gradu, hegoaldean.
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Casedan jo dute goia termometroek, 42,1 graduraino iritsi baitira
40 ºC inguruko tenperaturak izan dira gaur toki askotan. Nafarroan eta Araban alerta laranja dago ezarrita, beroagatik.
Bero sapa izango dute berriro Nafarroan, eta alerta laranja aktibatuko dute erdialdean eta Pirinioetan
Tenperatura maximoak 40 ºC-ren bueltan ibiliko dira: Erriberan (abisu horia) 41 ºC inguru izan daitezke, eta 39 ºC Iruñean eta Lizarran. Hori dela eta, alerta laranja ezarri dute Nafarroako erdialdean eta Pirinioetan.
Alerta laranja Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean, eta abisu horia, Euskal Herriko gainerako tokietan, beroagatik
Bihar, alerta laranja mantenduko da Araban; Bizkaian eta Gipuzkoan, abisu horia egongo da indarrean. Nafarroan, berriz, abisua mailaz igo eta alerta laranja bihurtuko da, tenperaturek gora egingo baitute (39 ºC-ra hurbilduko dira).
Beroaldia indartsu itzuliko da Euskal Herrira
Tenperaturak nabarmen igoko dira astearen hasieran, eta 35-40 ºC-ra iritsiko dira asteartean eskualde askotan.
Abisu horia gauerdira arte, euri zaparrada handiengatik
19:30ak arteko datuan kontuan izanda, ordu bakar batean metro koadroko 27 litro bildu dituzte Guardian, 24 Berastegin, 18 Bidanian eta 14 Etxalarren.
Eguzki eklipsea ikusteko Nafarroako segurtasun-dispositiboaren gakoak
Nafarroako Foru Gobernuak kanpaina bat jarri du abian herritarrei zuzendutako aholkuekin: nork bere burua babestea, suteen prebentzioa eta mugikortasuna eklipsearen aurretik eta ondoren.
Azken bero-egunak gaur eta bihar, larunbatean aldaketa baitator
Ostegunean eta ostiralean bero egingo du, batez ere, Euskal Herriko hegoaldean. Abisu horia ezarri da gaurko tenperatura altuengatik Araban, Ebro ondoko eskualdean 13:00etatik 19:00etara, eta Nafarroa erdialdean, Pirinio inguruan eta Erriberan, 13:00etatik 21:00etara.
Abuztuaren 12ko eklipsea ikusteko homologatutako betaurrekoak erabili beharko dira, begietako osasuna zaintzeko
Eguzkiari zuzenean begiratzeak ondorio larriak izan ditzake, eta, hortaz, eklipse osoaz gozatzeko, betaurreko homologatuak erabili beharko dira. Hainbat puntutan daude salgai eta, hiru asteren faltan, gehienak orain saltzen ari dira.
Abisu horia ezarri dute gaur EAEn eta Nafarroan, tenperatura altuengatik
Ostegunera arte luzatuko da abisua horia Ebro ibarrean eta iragarpenaren arabera, astean zehar beroa izango da nagusi eta zerua oskarbi izango da. Asteburua fresko samar dator, eta hodeitsua.