BUELTAN DA BEROA

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Beroaldia indartsu itzuliko da Euskal Herrira

Tenperaturak nabarmen igoko dira astearen hasieran, eta 35-40 ºC-ra iritsiko dira asteartean eskualde askotan.

(Foto de ARCHIVO) Varias personas caminan por la calle, a 22 de julio de 2026, en Murcia, Región de Murcia (España). La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido aviso naranja en toda la Región de Murcia desde las 13.00 hasta las 21.00 horas por altas temperaturas. En el Campo de Cartagena y Mazarrón el aviso será amarillo en el mismo horario. Kiko Asunción / Europa Press 22 JULIO 2026 OLA DE CALOR;CLIMA;VERANO 22/7/2026

Tenperatura nabarmen igoko da asteartean. Argazkia: Europa Press.

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Azken egunotako atsedenaldiaren ostean, termometroek balio oso altuak jasoko dituzte datorren astean. Astelehenean, giro epela espero da, baina tenperaturak 10 gradu inguru igoko dira asteartean, eta 35 eta 40 ºC arteko maximoak izango dira eskualde askotan. Tenperatura atseginak izango dira gauetan.

Astelehenaren lehenengo partean, zerua hodeitsu egongo da tarteka, batez ere iparraldean, eta euri txikia egingo du, bereziki kostaldean. Arratsaldean, atertu egingo du, eta zerua oskarbi edo hodei gutxirekin geratuko da. Ipar-ekialdeko haizea nagusituko da, batez ere arratsaldean. Barnealdean, tenperatura maximoak bizpahiru gradu altuagoak izango dira, baina kostaldeko altuenetan ez da aldaketa handirik espero.

Asteartean, haizea hego-ekialdetik finkatuko da, eta beroa izango dugu bueltan. Tenperatura beroenak 35-40 ºC ingurura igoko dira toki askotan. Arratsaldean, brisa sartuko du isurialde atlantikoan, eta beroa zertxobait arinduko du. Zerua garbi samar agertuko da egun osoan, baina lainogune batzuk izango dira goizean goiz.

Bero-boladak Eguraldia

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