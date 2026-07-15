Eguzki-eklipse osoa
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Prest abuztuaren 12ko eklipserako? Hemen, hainbat jakingarri

Iragarkia
Eguzki Eklipsea gomendioak
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Europako Espazio Agentziako astrofisikoek abuztuaren 12ko eguzki-eklipse osoa segurtasunez ikusteko gomendioak eman dituzte. Betaurreko homologatuak erabiltzea (eguzkitakoak ez), eklipse osoa denean soilik kentzea, eta mugikorrarekin grabatuz gero, filtroak ipintzea, besteak beste.

Eguzki eklipseak Eguraldia

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