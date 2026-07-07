Eguraldia

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Bero itogarriak atseden emango du, eta tenperaturak 25-30 gradu inguruan kokatuko dira kostaldean

Bero handiena hegoaldean egingo du, batez ere Ebro ibarrean. Gasteizen 35 graduak gaindituko dira.

Ondarreta hondartza eguzkia beroa
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EITB

Azken eguneratzea

Igandeko eta astearen hasierako muturreko beroak pixkanaka egingo du atzera astearte honetatik aurrera, eta eguraldi atseginagoa izango da. Hegoaldean, hala ere, tenperaturek jarraituko dute oso altuak izaten.

Asteartean nabarmen jaitsiko dira iparraldeko gehieneko tenperaturak, nahiz eta udako giroak bere horretan jarraitu, Euskalmeten iragarpenaren arabera.

Hegoaldean, berriz, tenperaturek ia ez dute aldaketarik izango, eta eguna oso beroa izango da. Goiza eta arratsaldearen lehen orduak eguzkitsuak izango dira; arratsalde erditik aurrera garapen-hodeiak sortuko dira barnealdean, eta hegoaldean zaparrada trumoitsu bakanen bat utz dezakete. Kostaldean ere behe-hodei batzuk ager daitezke. Arratsaldean, Euskalmeten arabera, ipar-haizea kostaldetik barnealderantz hedatuko da.

Asteazkenean, antzera

Asteazkenean antzeko eguraldia izango da. Beroa handiagoa izango da hegoaldean, bereziki Ebro ibarrean, nahiz eta zenbait lekutan gehieneko tenperaturak pare bat gradu jaitsi daitezkeen. Iparraldean ere zertxobait freskatuko du, eta gehieneko tenperaturak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira.

Eguraldi eguzkitsua nagusituko da, nahiz eta hodei batzuk agertu zeruan. Barnealdean garapen-hodeiak sortuko dira, eta isurialde kantauriarrean behe-hodeiak ere ager daitezke, bereziki kostaldean. Arratsaldean zaparrada bakanen bat botatzea ez da baztertzen. Kostaldean ipar-mendebaldeko haizea nagusituko da; barnealdean, berriz, arratsaldetik aurrera ipar-haizea ibiliko da.

Ostegun arratsalde-gauerako hodei gehiago espero dira, eta litekeena da zaparrada trumoitsu batzuk izatea. Goiza eguzkitsua izango da, nahiz eta isurialde kantauriarrean berriro ere behe-hodei batzuk ager daitezkeen. Ipar-haizea izango da nagusi, batez ere arratsaldean, eta bolada gogorrak utz ditzake, bereziki hegoaldean. Tenperaturek ez dute aldaketa handirik izango, nahiz eta gutxienekoak zertxobait jaitsi.

Eguraldia

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