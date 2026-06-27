Abisu horia igande honetan, euriteengatik
Larunbat honetan amaituko da bero-bolada, eta eguraldiak beste norabide bat hartuko du; izan ere, igandean ordubetean metro koadroko 15 litro euri baino gehiago egin dezake Euskadin.
Eusko Jaurlaritzak bertan behera utzi du tenperatura altu iraunkorrengatik jarritako alerta laranja, aste honetan Euskadiri eragin dion bero-bolada amaitu ondoren. Hala ere, bi abisu hori ezarri ditu astebururako: tenperatura altuengatik larunbatean eta prezipitazio handiengatik igandean.
Larunbat honetan, 18:00ak arte, tenperatura oso altuak espero dira, eta maximoak 32 gradu ingurukoak izan daitezke isurialde atlantikoan, barnealdean, 34koak trantsizio-eremuan eta 35koak Ebro ibaiaren ardatzean.
Egoera hobea izango da kostaldean, termometroek 25 graduko maximoa markatuko baitute.
Araban, abisu horia ezarri dute baso-suteak izateko arriskuagatik, tenperatura altuak eta hego-haizea izango direlako.
Zaparrada handiak
Igande arratsaldean, 16:00etatik 24:00etara, abisu horia egongo da indarrean, ordubetean metro karratuko 15 litro egin ditzakeelako, batez ere Araban.
Tarte horretan, zaparrada ertain eta trumoitsuak espero dira, gogorrak tokiren batean, eta kazkabarra eta 60 km/h-tik gorako haize-boladak izan daitezke.
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Maximoak nabarmen jaitsiko dira. Kostaldean apalagoa izango da aldaketa, aurreko egunetan ere beroenek behera egin dutelako, baita Nafarroa ekialdean eta hegoaldean ere. Ildo horretatik, beroenak 30 ºC azpitik geratuko dira leku gehienetan.
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Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
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Duela urte asko konturatu ziren eklipseak aurreikus daitezkeela. K.a. 3340. urtean eguzkia erabat desagertu zen, eklipse baten aipu zaharrenaren arabera. Petroglifo bati esker iritsi zaigu horren berri gaur egunera arte.