BEROALDIA

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Noiz arte jarraituko du muturreko beroaldiak Euskal Herrian?

Tenperatura oso altuak daude leku askotan, alerta aktibo berriekin eta 40 ºC inguruko maximoekin. Egoera aldatzen hasiko da astearen bigarren erditik aurrera.

A thermometer reads 36 degrees Celsius in Bilbao, Spain, 22 June 2026. Spain is in the grip of a heatwave, with daytime highs of up to 42 degrees and sweltering nights. EFE/ Miguel Tona
Argazkia: EFE
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EITB

Azken eguneratzea

Alarma gorria dago Euskal Herriko hainbat puntutan, eta termometroak 40 ºC-ra hurbiltzen ari dira barnealdeko zonaldeetan. Gainera, asteazkena oso beroa izatea espero da, gertakari honetako egunik biziena baita.

Aurreikuspenen arabera, egoera ez da ostegunera arte hobetuko, eta orduan espero da tenperaturak behera egingo dutela.

Euskal Autonomia Erkidegoan, Eusko Jaurlaritzak alarma gorria izango du asteazkenera arte barnealdean, trantsizio-eremuan eta Ebroren ardatzean. Kostaldean, gainera, alerta laranja aktibatuko da 12:00etatik 18:00etara, eta maximoak 35-36 ºC artekoak izango dira.

Beroarekin batera, Eusko Jaurlaritzak abisu horia ezarri du baso-suteak izateko arriskuagatik, tenperatura altuak eta hegoaldeko haizea direla eta.

Nafarroako Gobernuak osasun alerta gorriari eutsiko dio, gutxienez ostegunera arte. Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuak (ISPLN) krisi kabinetea deitu du bero boladari aurre egiteko erantzuna koordinatzeko.

Foro horretan aire zabaleko jarduerak mugatzeko edo bertan behera uzteko aukera planteatu da, hala nola kirol-probak edo kanpalekuak, egoerak okerrera egiten badu. Gainera, agintariek berretsi dute ez dela suterik piztuko, ezta ingurune naturalean jarduera arriskutsurik egingo ere.

Aurreikuspenen arabera, asteartea eta asteazkena egun gogorrak izango diren arren, ostegunetik aurrera tenperatura jaisten hasiko da.

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