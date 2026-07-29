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Beroak gogor joko du Araban eta Nafarroan gaur, eta alerta laranja aktibatu dute

40 ºC-tik gorako tenperaturak izango dira gaur. Gainera, baso-sute arriskuagatik ezarritako abisu horiak indarrean jarraituko du Araban, eta muturreko arriskua izango da Nafarroan.

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Umeak, ur-txorrotekin jolasean, beroa arintzeko. Argazkia: EFE

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EITB

Azken eguneratzea

Arabak eta Nafarroak alerta laranja ezarri dute asteazken honetan beroagatik, barnealdeko hainbat tokitan 40 ºC-tik gorako tenperaturak izango baitira.

Horrela, giroa udakoa izango da erabat, eta tenperaturak 40 Cº-en langa gaindituko du barnealdeko zenbait puntutan, bereziki Ebro ibaiaren haranean. Kantauri barnealdean abisu horia ezarri da, eta maximoak 33 ºC ingurukoak izango dira.

Kostaldean giro freskoagoa izango dugu: iparra sartuko da eta neurritsu mantenduko ditu termometroak kostaldetik gertu. Egunaren zati handi batean zeru eguzkitsua nagusituko da, baina arratsaldean ipar partean hodeiak ugaritu egingo dira.

Tenperatura altuei su-arriskua gehitu behar zaie. Araban, baso-suteen arriskuagatiko abisua indarrean izango da 14:00etatik 20:00etara, muturreko beroa, lehortasuna eta haizea batuko direlakoan. Nafarroan ere baso-suteak izateko muturreko arriskua egongo da.

Iparraldean, Météo-Francek abisu horia ezarri du tenperatura altuengatik.

Noiz jaitsiko dira tenperaturak?

Ostegunean hasiko gatzaizkio bero-boladari buelta ematen: tenperaturak jaitsi egingo dira; beraz, abisuak maila horira igaroko dira Araban eta Nafarroan.

Ipar-mendebaldeko haizeak hegora egingo du, eta tenperaturak nabarmenago jaitsiko dira Kantauri isurialdean; bertan, zerua hodeitsu egongo da, behe-hodei ugarirekin. Erkidegoko hegoaldean eta isurialde mediterraneoan, ordea, tenperaturaren beherakada ia ez da igarriko, eta giro bero eguzkitsuak jarraituko du.

Iparraldean beroagatik ezarritako abisu horiari eutsiko diote.

Bero-boladak Euskal Autonomia Erkidegoa Araba Nafarroa Eguraldia

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