Eguzki eklipsea ikusteko Nafarroako segurtasun-dispositiboaren gakoak
Nafarroako Foru Gobernuak kanpaina bat jarri du abian herritarrei zuzendutako aholkuekin: nork bere burua babestea, suteen prebentzioa eta mugikortasuna eklipsearen aurretik eta ondoren.
Foru Gobernuak eta zenbait udalek 1.165 langile antolatu dituzte abuztuaren 12ko eklipse osoa ikusteko eta herritarren segurtasuna bermatzeko. Nafarroa agertoki pribilegiatua izango da ekitaldi horretaz gozatzeko.
Horregatik, Nafarroako Foru Gobernuak eklipsearen aurretik eta ondoren jarraitu beharreko aholku-kanpaina bat jarri du martxan:
Nork bere burua babesteko
- Bi litro ur eraman.
- Sakelakorako bateria eramangarria.
- Linterna eta pilak.
- Inguruko mapak deskargatu, Internetik gabe ere erabili ahal izateko.
Suteak ez eragiteko
- Landarediaren gainean ez aparkatu; motorraren beroak sutea eragin dezakeelako.
- Suak eta barbakoak egitea debekatu du Gobernuak, baita zigarro-hondakinak lurrera botatzea ere.
- Kristalezko botilak eguzkitan ez utzi, eta hondakin guztiak jaso.
Mugikortasuna
- Ezin da errepideetako bazterbideetan gelditu eklipsea ikusteko, istripu-arriskua dakarrelako.
- Ez da autoa finken sarbideetan utzi behar.
- Baso-pistetan eta landa-bideetan ez zirkulatzea gomendatzen da; seinalerik, argirik eta estaldurarik ez egoteak segurtasuna arriskuan jartzen baitu.
- Larrialdietako ibilgailuei bidea erraztu.
- Eklipsea amaitu ostean, ibilgailura itzuli aurretik gutxienez 30 minutu itxarotea aholkatzen da, trafiko-ilarak saihesteko.
- Eklipsearen aurretik zein ondoren beharrezkoak ez diren joan-etorriak saihestu.
Agintarien argibideei jarraitzearen eta kanal ofizialen bidez informatuta egotearen garrantzia ere nabarmendu dute gaurko ekitaldian.
Azkenik, Inma Jurio Barne, Funtzio Publiko eta Justizia kontseilariak prestatu diren 20 behaketa puntu ofizialetako batera joatera gonbidatu ditu ekitaldi honetan interesa duten pertsonak, jendearentzat bereziki diseinatutako espazioak baitira, eklipsea ahalik eta ondoen ikusteko.
Zure interesekoa izan daiteke
Azken bero-egunak gaur eta bihar, larunbatean aldaketa baitator
Ostegunean eta ostiralean bero egingo du, batez ere, Euskal Herriko hegoaldean. Abisu horia ezarri da gaurko tenperatura altuengatik Araban, Ebro ondoko eskualdean 13:00etatik 19:00etara, eta Nafarroa erdialdean, Pirinio inguruan eta Erriberan, 13:00etatik 21:00etara.
Abuztuaren 12ko eklipsea ikusteko homologatutako betaurrekoak erabili beharko dira, begietako osasuna zaintzeko
Eguzkiari zuzenean begiratzeak ondorio larriak izan ditzake, eta, hortaz, eklipse osoaz gozatzeko, betaurreko homologatuak erabili beharko dira. Hainbat puntutan daude salgai eta, hiru asteren faltan, gehienak orain saltzen ari dira.
Abisu horia ezarri dute gaur EAEn eta Nafarroan, tenperatura altuengatik
Ostegunera arte luzatuko da abisua horia Ebro ibarrean eta iragarpenaren arabera, astean zehar beroa izango da nagusi eta zerua oskarbi izango da. Asteburua fresko samar dator, eta hodeitsua.
Abisu horia Ebro ibarrean eta Nafarroa ia osoan, 35 eta 38 gradu arteko maximoak izango baitira
Eguzkia nagusituko da eta eguraldia egonkorra izango da egunotan. Asteak aurrera egin ahala, tenperaturek gora egingo dute, progresiboki.
Igande honetatik aurrera, giro eguzkitsuagoa Euskal Herrian
Tenperaturek atsedenaldi bat eman dute azken egunotan, baina igande honetan apur bat igoko dira eta eguzkiak distira egingo du berriro.
Tenperatura arinagoak asteburu honetan Euskal Herrian
Tenperatura baxuenak ostiral eta larunbat honetan erregistratuko dira Gasteizen, eta 16 ºC-ra jaitsiko dira. Balio altuenak, aldiz, Laguardian eta Iruñean izango dira, eta 32 ºC-ra helduko dira igandean.
Prest abuztuaren 12ko eklipserako? Hemen, hainbat jakingarri
Europako Espazio Agentziako astrofisikoek abuztuaren 12ko eguzki-eklipse osoa segurtasunez ikusteko gomendioak eman dituzte. Betaurreko homologatuak erabiltzea (eguzkitakoak ez), eklipse osoa denean soilik kentzea, eta mugikorrarekin grabatuz gero, filtroak ipintzea, besteak beste.
Asteartean eta asteazkenean hainbat abisu meteorologiko izango dira Euskal Herriko zati handi batean
Asteartea izango da egunik beroena, eta Ipar Euskal Herria eta Nafarroako erdialdea abisu laranjapean egongo dira. EAEn abisu horia izango da denean, itsasertzean izan ezik.
Hasi da eguraldia aldatzen: tenperatura 10 gradu jaitsi da bat-batean
Hodeitzarekin batera, haizea etorri da, eta horrelako irudiak utzi ditu azken orduotan. Tenperatura 10 gradu jaitsi da hainbat tokitan, eta hondartza batzuk bat-batean hustu dira.