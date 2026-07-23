EGUZKI EKLIPSE OSOA

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Eguzki eklipsea ikusteko Nafarroako segurtasun-dispositiboaren gakoak

Nafarroako Foru Gobernuak kanpaina bat jarri du abian herritarrei zuzendutako aholkuekin: nork bere burua babestea, suteen prebentzioa eta mugikortasuna eklipsearen aurretik eta ondoren.

Eklipsea Nafarroan segurtasuna argazkia

EFEren artxiboko irudia: abuztuaren 12ko eklipserako segurtasun-dispositiboaren aurkezpena

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Foru Gobernuak eta zenbait udalek 1.165 langile antolatu dituzte abuztuaren 12ko eklipse osoa ikusteko eta herritarren segurtasuna bermatzeko. Nafarroa agertoki pribilegiatua izango da ekitaldi horretaz gozatzeko.

Horregatik, Nafarroako Foru Gobernuak eklipsearen aurretik eta ondoren jarraitu beharreko aholku-kanpaina bat jarri du martxan:

Nork bere burua babesteko

  • Bi litro ur eraman.
  • Sakelakorako bateria eramangarria.
  • Linterna eta pilak.
  • Inguruko mapak deskargatu, Internetik gabe ere erabili ahal izateko.

Suteak ez eragiteko

  • Landarediaren gainean ez aparkatu; motorraren beroak sutea eragin dezakeelako.
  • Suak eta barbakoak egitea debekatu du Gobernuak, baita zigarro-hondakinak lurrera botatzea ere.
  • Kristalezko botilak eguzkitan ez utzi, eta hondakin guztiak jaso.

Mugikortasuna

  • Ezin da errepideetako bazterbideetan gelditu eklipsea ikusteko, istripu-arriskua dakarrelako.
  • Ez da autoa finken sarbideetan utzi behar.
  • Baso-pistetan eta landa-bideetan ez zirkulatzea gomendatzen da; seinalerik, argirik eta estaldurarik ez egoteak segurtasuna arriskuan jartzen baitu.
  • Larrialdietako ibilgailuei bidea erraztu.
  • Eklipsea amaitu ostean, ibilgailura itzuli aurretik gutxienez 30 minutu itxarotea aholkatzen da, trafiko-ilarak saihesteko.
  • Eklipsearen aurretik zein ondoren beharrezkoak ez diren joan-etorriak saihestu.

Agintarien argibideei jarraitzearen eta kanal ofizialen bidez informatuta egotearen garrantzia ere nabarmendu dute gaurko ekitaldian.

Azkenik, Inma Jurio Barne, Funtzio Publiko eta Justizia kontseilariak prestatu diren 20 behaketa puntu ofizialetako batera joatera gonbidatu ditu ekitaldi honetan interesa duten pertsonak, jendearentzat bereziki diseinatutako espazioak baitira, eklipsea ahalik eta ondoen ikusteko.

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