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Tenperatura arinagoak asteburu honetan Euskal Herrian

Tenperatura baxuenak ostiral eta larunbat honetan erregistratuko dira Gasteizen, eta 16 ºC-ra jaitsiko dira. Balio altuenak, aldiz, Laguardian eta Iruñean izango dira, eta 32 ºC-ra helduko dira igandean.

Bakioko hondartza, Bizkaia. Argazkia: Jabier Sarriugarte.
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Tenperaturek atseden hartuko dute asteburu honetan Euskadin eta Nafarroan, eta minimoak nabarmen jaitsiko dira. Jaitsiera hori ostiralean eta larunbatean nabarituko da batez ere; igandean, berriz, termometroek gora egingo dute berriro.

Ostiral honetan, bero apur bat gutxiago egingo du. Tenperatura maximoek 2-3 ºC egingo dute behera, eta nahiko atseginak izango dira, 23 eta 28 ºC arteko balioekin. Nafarroa erdi eta hegoaldean altuagoak izango dira. Egunaren hein handi batean hodeiak nagusituko dira eta euri txikia egin dezake tarteka, batez ere Kantauri isurialdean. Iparraldeko haizea nagusituko da eta arratsaldean nabarmenagoa izango da, bereziki Araban.

Larunbatean ez da aldaketa handirik espero. Hodeitza ugariagoa izango da Kantauri isurialdean, eta bertan zirimiria edo euri txikia egin dezake oraindik ere. Mediterraneo isurialdean, aldiz, ostarteak zabalagoak izango dira. Arratsaldeak aurrera egin ahala, hodeitza gutxituz joango da eta giroa argiagoa izango da. Iparraldeko haizeak nagusitzen jarraituko du eta arratsaldean zakar ibiliko da barnealdean. Tenperaturek ia ez dute aldaketarik izango eta aurreko eguneko balio berdintsuak neurtuko dira.

Igandean tenperatura maximoak apur bat igoko dira eta giroa ere argiagoa izango da. Goizaldean eta egunaren hasieran behe-lainoa eta behe-hodeiak sor daitezke, baina goizak aurrera egin ahala desagertu eta giro eguzkitsua nagusituko da. Goizean haizea ahul eta aldakor ibiliko da; arratsaldean, berriz, iparraldetik finkatuko da eta bolada gogor batzuekin, eta giroa freskatzen lagunduko du. Tenperatura maximoak 30 ºC ingurukoak izango dira barnealdean, eta zertxobait baxuagoak kostaldean.

Eguraldia Bakio

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