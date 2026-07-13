Asteartean eta asteazkenean hainbat abisu meteorologiko izango dira Euskal Herriko zati handi batean
Asteartea izango da egunik beroena, eta Ipar Euskal Herria eta Nafarroako erdialdea abisu laranjapean egongo dira. EAEn abisu horia izango da denean, itsasertzean izan ezik.
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak, AEMETek eta Frantziako Zaintza Sailak hainbat abisu meteorologiko aktibatuko dituzte astearte eta asteazken honetan, tenperatura altuengatik.
Gaur, astelehena, abisu horia izango da Nafarroako erdialdean, Nafarroako Pirinioetan eta Ebroko erriberan, 13:00etatik 21:00etara, 38 ºC-ra irits daitezkeen tenperaturengatik. Iparraldean ere abisu meteorologikoa indarrean da, kasu horretan laranja, tenperatura altu iraunkorrengatik.
Astearteari begira, abisu horia ezarriko da muturreko tenperatura altuengatik EAE osoan, itsasertzean izan ezik, 12:00etatik 20:00etara bitartean. Tenperatura maximoak 36 ºC-ren bueltan koka litezke trantsizio-eremuan, 38 ºC-ren bueltan Ebro ardatzean, 27 ºC-ren inguruan kostaldean eta 32 ºC-ren inguruan barnealdean.
Gainera, egun osoan zehar, abisu horia egongo da indarrean tenperatura altu iraunkorrengatik. Tenperatura minimoak/maximoak 20/32 ºC ingurukoak izan daitezke Kantauri barnealdean, 17/36 ºC ingurukoak trantsizio-eremuan, 18/38 ºC ingurukoak Ebro ibarrean eta 21/27 ºC ingurukoak kostaldean.
Abisu horia izango da Nafarroako Pirinioetan ere, termometroek 36 ºC-ra irits baitaitezke.
Nafarroako erdialdean eta Erriberan, abisua laranja izango da 13:00etatik 21:00etara, tenperaturak 40 ºC-tik gorakoak izan baitaitezke.
Ipar Euskal Herrian ere abisu laranja izango da, Météo-Franceren arabera, tenperatura maximoak 33 eta 36 °C artekoak izango baitira barnealdean eta 28 eta 30 °C artekoak kostaldean eta mendi ertainetan.
Asteazkenean, abisu horiak jarraituko du Araban Ebro ondoko eskualdean, 12:00etatik 20:00etara. Ebro ibarrean 36 ºC-ra isits daitezke termometroak, eta 33 ºC-ra, trantsizio-eremuan. Abisu horia egongo da Nafarroako Erriberan, 13:00etatik 21:00etara, 38 ºC arte igo baitaitezke tenperaturak.
Gainera, asteazken osoan abisu horia egongo da indarrean Araban Ebro ondoko eskualdean eta hegoaldean tenperatura altu iraunkorrak izateko arriskuagatik. Horietan tenperatura minimo/maximoak 17/33 ºC ingurukoak izango dira trantsizio-eremuan eta 18/36 ºC ingurukoak Ebro ondoko eskualdean.
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Tenperatura jaitsiera asteari ekiteko
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Kostaldean, maximoak 30 gradutik behera mantenduko dira bihar arte, baina larunbatean nabarmen igoko dira.
Tenperatura atsegina kostaldean, 25 º ingururekin, eta bero handia barnealdean, 35º baino gehiagorekin
Giro beroa eta sargoria izango da, gutxienez, ostiralera arte.
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Uda giroa nagusituko da asteburuan Euskal Herrian, eta igandean 35 gradutik gorako tenperaturak izango dira
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