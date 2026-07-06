BEROALDIA

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Alerta laranja asteartera arte luzatu dute, 38 ºC-ko tenperaturarekin barnealdean

Muturreko tenperaturen ondorioz, lurraldearen zati handi bat abisupean jarraituko du; apur bat jaitsiko dira tenperaturak bihar, baina iparraldeko zonalde batzuetan bakarrik.

SAN SEBASTIÁN, 22/06/2026.- Un juven se lanza al agua este lunes en el puerto de San Sebastián. Los cielos en Euskadi se presentan hoy poco nubosos o despejados y con posibilidad de algún chubasco disperso tormentoso en el sur, en una nueva jornada de calor sofocante que volverá a dejar máximas de entre 35 y 40 grados en los tres territorios. EFE/ Javier Etxezarreta
Argazkia: EFE
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EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzak kontrako fenomeno meteorologikoengatik ezarritako abisua eguneratu du, eta baieztatu du muturreko tenperatura altuengatik ezarritako alerta laranja asteartean ere mantenduko dela Hego Euskal Herriko hainbat zonaldetan, oraindik ere areagotzen ari den bero boladaren baitan.

Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzaren buletinaren arabera, astelehenean alerta laranjak Kantauri barnealdean, trantsizio-eremuan eta Ebroko ardatzean izango du eragina. Bertan, 38 gradurainoko maximoak espero dira. Kostaldean, aldiz, abisu horia ezarriko da, 33 gradu inguruko tenperaturekin.

Asteartean, beroa muturrekoa izango da lurraldearen hegoaldean eta erdialdean; izan ere, alerta laranjak jarraituko du trantsizio-zonan eta Ebroren ardatzean, eta 37–38 gradu inguruan izango dira balioak berriz ere. Kantauri barnealdean abisu horia ezarriko da, 33 gradu inguruko maximoekin, eta kostaldea 26 gradu inguruan kokatuko da.

Asteazkenera begira, tenperaturak apur bat jaitsiko dira ipar partean, baina bero handiak jarraituko du hego-ekialdean, 35 ºC-tik gora egon baitaitezke.

Beroaldia iraunkorra izango dela konfirmatu dute, Hego Euskal Herriko iparraldearen eta hegoaldearen artean inpaktu ezberdina izango duen arren eta Ebroren ardatzean eta trantsizio-eremuan kontzentratutako erregistro muturrekoenekin.

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Eguraldia Bero-boladak Alerta Meteorologikoak

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