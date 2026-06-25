Lerroburu nagusiak

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Albiste izango dira: Tenperaturak behera egiten hasi dira, 'Huir para ser' dokumentalaren estreinaldia eta lurrikara Venezuelan

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

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EITB

Azken eguneratzea

Hauek dira ostegun honetako, 2026ko ekainaren 25eko, lerroburu nagusiak:

-Tenperaturak behera egiten hasi dira dira: beroagatik ezarritako alerta gorria atzean utziko badugu ere, oraindik 35º-rainoko tenperaturak izango ditugu barnealdean, eta arratsalderako trumoi-ekaitzak espero ditugu.

Beroaldiarekin lotuta, bi ezbehar izan dira azken orduetan. Batetik, pertsona bat hil da eta beste bat desagertuta dago Biarritzeko itsasargiaren ondoko itsaslabar bat behera etorri ostean. Itsaslabarraren zati handi bat itsasora erori da, hainbat pertsona uretan zeudela, eguneko tenperatura altuen ondorioz.

Bestetik, emakume bat itota hil da Donostiako Ondarreta hondartzan, biktima uretan zegoela, bainulari talde batekin batera.

-'Huir para ser' dokumentalaren estreinaldia: seme-alaba transak dituzten zenbait familiak Estatu Batuak utzi eta Euskal Herrira etorri dira. EITBk haien lekukotasunak bildu ditu  Ihesi, norbera izateko/Huir para ser dokumentalean. Lehenengo erreportajeak asteazken honetako albistegietan ikusi ahal izango dira.

-Lurrikara Venezuelan: gutxienez 32 hildako eta 700 zauritu baino gehiago Venezuelan 7,2 eta 7,5 graduko bi lurrikararen ostean. Venezuelako agintariek larrialdi-egoera ezarri dute, eta larrialdi-taldeek lanean jarraitzen dute kalteen irismena erabat ebaluatu ezin izan den lekuetan.

Venezuela Bero-boladak Eguneko Titularrak Eguraldia

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