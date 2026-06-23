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Beroaldiak ekaineko markak hautsi ditu: 41,5 gradu Elorrion eta 26,4ko minimoak Ordizian

Euskalmetek tenperatura maximo eta minimoen ekainerako errekor berriak baieztatu ditu hainbat estaziotan, eta Osakidetzak 22 pertsona artatu zituen atzo tenperatura altuekin lotutako arazoengatik.

SAN SEBASTIÁN, 22/06/2026.- Vista este lunes de la playa de La Concha de San Sebastián. Los cielos en Euskadi se presentan hoy poco nubosos o despejados y con posibilidad de algún chubasco disperso tormentoso en el sur, en una nueva jornada de calor sofocante que volverá a dejar máximas de entre 35 y 40 grados en los tres territorios. EFE/ Javier Etxezarreta
Argazkia: EFE
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EITB

Azken eguneratzea

Euskalmeten datuen arabera, hainbat estazio meteorologikok ekaineko tenperatura maximo eta minimoen markak hautsi dituzte, kasu batzuetan serie historikoetan inoiz erregistratu gabeko balioekin.

Datu altuena Elorrion (Bizkaia) izan da; bertan, 41,5 graduko tenperaturak izan dira, eta ekaineko errekorra gainditu dute (40,8 gradukoa, 2022koa). Halaber, maximoen markak hautsi dira Ordizian (Gipuzkoa), 40,3 gradurekin; Zegaman (Gipuzkoa), 38,1 gradurekin; Berastegin (Gipuzkoa), 37,9 gradurekin, eta Sarrian (Araba), 37,6 gradurekin.

Gauak ere ez du su-etenik eman. Ordizian 26,4 graduko tenperatura minimoa erregistratu da, ekaineko errekorra (22,5 gradukoa eta 2000. urtekoa) baino altuagoa. Oiz (Bizkaia), 25,8 gradukoa; Agauntza, Ataunen (Gipuzkoa), 25,4 gradukoa; Agurain (Araba), 24,8 gradukoa, eta Lasarte-Oria (Gipuzkoa), 22,8 gradukoa.

Alerta gorriak asteazkenera arte jarraituko du

Segurtasun Sailak alarma gorria ezarri du muturreko tenperaturengatik, eta aurreikuspenen arabera, astearte honetan 40 graduak gaindituko dira Euskal Herriko hainbat tokitan.

Gainera, zerbitzu meteorologikoek aurreikusi dutenez, asteazkena izango da egunik beroena. Ostegunetik aurrera, tenperaturak behera egingo du, eta egoera arinagoa izango da, nahiz eta balioak altuak izaten jarraituko duten.

Osakidetzak 22 pertsona artatu zituen atzo beroagatik

Tenperatura altuek eragina izaten ari dira herritarren osasunean. Osakidetzak 15 eta 88 urte bitarteko 22 pertsona artatu zituen astelehen honetan, beroarekin lotutako gorabeherengatik.

Kasu guztiak arinak izan ziren, baina zortzi pertsona osasun-zentroetara eraman behar izan zituzten anbulantzian.

Agintariek nabarmendu dutenez, beharrezkoa da maiz hidratatzea, egunaren erdiko orduetan eguzkitan egotea saihestea eta arreta berezia eskaintzea adinekoei, adingabeei eta kolektibo kalteberei.

Aldez aurreko itxiko dituzte Haurreskolak eta San Joan suak, bertan behera

Muturreko beroari aurre egiteko hartutako neurrien artean, Haur Eskolen Partzuergoak bere zentroen itxiera aurreratzea erabaki du. Astelehen honetatik aurrera, familiek 13:00ak baino lehen jaso behar dituzte haurrak, eta neurriak indarrean jarraituko du gertakari horrek jarraitzen duen bitartean.

Bestalde, Nafarroako Gobernuak gomendatu du San Joan suak ez piztea lurralde osoan. Euskal Autonomia Erkidegoan ez dago jarraibide orokorrik, eta udalak ari dira erabakiak hartzen.

Iruñean, Barakaldon, Berangon, Sopelan, Urretxun, Zumarragan, Gernikan eta Muxikan, esaterako, egun horietarako aurreikusita zeuden suak bertan behera uztea erabaki dute.

Ordizia San Joan suak Elorrio Eguraldia Bero-boladak

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