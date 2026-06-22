Muturreko beroak San Juan suak kolokan jarri ditu, alerta gorria ezarrita dago eta
Momentuz ez dago Eusko Jaurlaritzaren agiri ofizial orokorrik, eta herri bakoitza bere kabuz biltzen eta neurri zehatzak hartzen ari da. Tolosan arratsaldeko zazpietan elkartuko dira suak piztu ala ez erabakitzeko, eta Donostiak baimendutako 17 puntu ofizialak mantenduko ditu.
Muturreko tenperaturek eta ezarritako alarma gorriak kolokan jarri dute San Juan gau magikoa Euskal Herriko txoko askotan. Sute arrisku handia dela eta, udalak eta larrialdi zerbitzuak buru-belarri ari dira lanean segurtasuna bermatzeko; ondorioz, herri askotan suak bertan behera uztea edo mugatzea aztertzen ari dira. Momentuz ez dago Eusko Jaurlaritzaren agiri ofizial orokorrik, eta herri bakoitza bere kabuz biltzen eta neurri zehatzak hartzen ari da.
Udaletan mugimendu handiko goiza izaten ari da. Donostian, Jon Insausti alkateak adierazi duenez, momentuz baimendutako gune ofizialetan egingo dira suak (aurten 17 kokaleku aurreikusi dira auzoetan), baina hortik kanpoko edozein su guztiz debekatuta dago. Insaustik zuhurtzia eskatu du eta Segurtasun eta Babes Zibilarekin bilduko dela iragarri du aparteko neurriak aztertzeko. Tolosan, bestalde, arratsaldean dira biltzekoak Udala eta Jai Batzordea, San Juan suarekin zer egin erabakitzeko.
Andoainen ere jaiak ospatzen ari dira, baina beroak San Juan bezperako egitaraua irauli du. Tenperatura altuak tarteko, Udalak bertan behera utzi ditu arratsaldeko 20:00ak arteko aire zabaleko eta kirol arloko jai-ekitaldiak, baina gaueko hitzordu nagusiei eutsi die. Hala ere, ikusteko dago San Juan sua azkenean egingo ote den, abisu gorriak bihar ere indarrean jarraituko baitu suteen arrisku handiagatik.
Giroa erabat sutan dago Euskal Herrian. Euskalmeten estazioek jada 40 graduak erraz gainditu dituzte hainbat puntutan; Sodupe izan da gailurra 41,6 gradurekin, eta Gipuzkoan Zizurkil (41,3º), Lasarte (40,7º) eta Oiartzun (40,6º) bezalako herriek pairatu dute gogorren bero kolpea.
Gauzak horrela, Segurtasun Sailak LABIaren Larrialdi Fasea (0 Egoera) ezarri du eguerdiko 12:00etatik aurrera. Alarma gorriak arratsaldeko 20:00ak arte iraungo du.
Zure interesekoa izan daiteke
Berrikuspenaren ondoren, euskara azterketako zeroak murriztu egin dira, baina "igoera esanguratsurik gabe" kasu gehienetan
Unibertsitatera Sartzeko Proben behin betiko kalifikazioak argitaratu dituzte eta EHUko errektoreak balorazioa egin du: ebaluazio- eta berrikuspen-sistemaren bermeak berretsi ditu.
Haur-eskolak 13:00etan itxiko dira gaurtik aurrera, muturreko beroagatik
Haurreskolen Partzuergoak bere eskolak ohi baino goizago ixtea aurreratzea erabaki du, tenperatura altuak direla eta. Neurria datozen egunetan egongo da indarrean, kontrakoa erabaki arte.
Bi pertsona atxilotu dituzte Plentziako hondartzan, lapurretetan ari zirela eta udaltzainei erasotzeagatik
Halaber, Ertzaintza bi adingabe ikertzen ari da, igande honetan Plentziako hondartzan izandako gertakarietan parte hartu zutelakoan, hainbat lapurretarekin lotutako polizia-operazio batean.
1,1 milioi euro utzi ditu Primitivak Bilbon
Astarloa kaleko 3. zenbakian dagoen 11 zenbakia duen Loteria Administrazioan zigilatu zuen txartela asmatzaileak.
25 pertsona artatu dituzte EAEn igande honetan izandako tenperatura altuen ondorioz
16 eta 94 urte bitarteko pertsonak dira artatuak. Horietatik zortzi tokian bertan artatu dituzte sendagiria eman diete; beste 17ak, aldiz, anbulantzian eraman dituzte osasun zentroetara eta ospitalera, jarraipena egiteko, baina ez daude larri.
Mañeruko sutea egonkortu dute, eta pertsona bat eraman behar izan dute ospitalera kea arnastu duelako
Hainbat etxebizitza hustu behar izan dituzte Mañerun, eta A-12 errepidea bi orduz itxita egon da, pilatu den keagatik.
30 urteko gizon bat hil da Sopuertan, trafiko istripuz
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez, istripua 02:10 aldera gertatu da; gidatzen ari zen ibilgailua errepidetik atera da eta horma baten kontra jo du. Gurutzetako Unibertsitate Ospitalean hil da handik ordu batzuetara.
Iñaki Dorronsoro Eusko Ikaskuntzako presidente ohia hil da
1947an Ataunen jaioa, gaur egun, Gaindegia behatokiko presidentea eta Jakiundeko akademiako ohorezko kidea zen.
Sute txikiak, atzerapenak Metroan, arazoak TUVISAn... hainbat gorabehera eragin ditu beroak
Muskizen, Arena hondartzatik gertu, sute txiki bat izan da, eta horrek ikuspena zaildu du. Bestalde, Metro Bilbaoren zerbitzua eten egin da beroak arazo teknikoak eragin baititu. TUVISAk ere gorabeheren berri eman du bere zerbitzuan.