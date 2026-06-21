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Tenperatura altuek gorabeherak eragin dituzte

Muskizen, Arena hondartzatik gertu, sute txiki bat izan da, eta horrek ikuspena zaildu du. Bestalde, Metro Bilbaoren zerbitzua eten egin da, tenperatura altuek eragindako arazo teknikoengatik.

Sutea Arena hondartzatik gertu, Muskizen. EITB Mediaren bideo batetik hartutako irudia

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EITB

Azken eguneratzea

Euskal Herrian gaur, igandea, izan diren tenperatura altuek gorabeherak eragin dituzte lurraldeko hainbat tokitan, eta horrek eragina izan du mugikortasunean eta jarduera batzuen ohiko garapenean. Bero boladak tenperatura oso altuak utzi ditu, goizean bereziki.

Hala, Muskizen, Arenako hondartzatik gertu, sastraka batzuek su hartu dute. Bizkaiko suhiltzaileek azkar itzali dute sua, baina ibilgailuak aparkalekutik kentzeko eskatu dute, eta errepideko ikuspena zaila izan da. Suteak ke handia sortu du inguruan.

Iragarkia
18:00 - 20:00

A-8ko erreietako bati eragin izan dio suteak, eta, ondorioz, arazoak izan dira zirkulazioan. Suhiltzaileak bertaratu dira sua itzaltzera, inguruko beste sail batzuetara zabal ez zedin.

Bestalde, Metro Bilbaoko zerbitzua eten egin da, tenperatura altuek eragindako arazo teknikoengatik. Gorabeherek atzerapenak eragin dituzte sare osoan. Hori dela eta, joan-etorriak egin aurretik informazio eguneratua kontsultatzeko gomendatu diete erabiltzaileei.

Gauzak horrela, larrialdi-zerbitzuek hainbat aldiz esku hartu behar izan dute bero boladaren eraginez, eta muturreko tenperatua altuen aurrean prebentzio-gomendioak betetzearen garrantzia gogorarazi dute agintariek.

Astelehen honetan, alarma gorria ezarriko dute Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE); izan ere, tenperatura oso altuak espero dira, 40 graduraino iritsi daitezkeenak. 

Muskiz Metro Bilbao Bilbo Bizkaia Euskal Autonomia Erkidegoa Gizartea

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