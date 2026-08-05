Lizarran hildako gizonaren bikotekide ohiak azaldu du indarkeria fisikoa eta psikologikoko pairatu zituela hainbat urtez
Gizona balkoi batetik erorita hil zen, Poliziarengandik ihesi zihoala, azken horiek indarkeria matxistagatik abisua jaso ondoren.
Lizarran, atzo, balkoi batetik erorita hil zen gizonezkoaren kasua argitzeko ikerketak aurrera jarraitzen du. Haren bikotekide izandakoak emandako datuak ezagutu dira gaur, eta horien arabera, hainbat urtez tratu txarrak pairatu zituen.
Biktimak kontatu duenez, bananduta zeuden, baina 13 urtez bizi izan ziren elkarrekin eta 11 urteko semea zuten. Urte horietan guztietan, gizonak tratu txar fisikoak zein psikologikoak eman zizkiola eta hainbatetan jarri zuela salaketa kokatu du emakumeak. Erasotzaileari urruntze agindua ere jarri ziotela azaldu du, baina orain ez omen zegoen indarrean.
Gizona hil aurreko gertakarien kontakizuna ere egin du bikotekide ohiak. Haren hitzetan, kalean zeudela —festak ari dira ospatzen Lizarran— hasi zitzaion gizona iraintzen eta erasoak egiten. Etxera joatea erabaki zuen biktimak, eta berehala gizona bertaratu zen. Antza, semeak ireki zion atea.
Lizarrako Udaltzaingoak jakinarazi zuenez, 02:15 aldera gertatu zen erasoa, atzo. SOS Nafarroa zerbitzuak emakume baten deia jaso zuen, Santiago plazako etxebizitza batean bikotekide izandakoa eraso egiten ari zitzaiola ohartarazteko.
Agenteak etxebizitzara joan, eta, hara igotzen ari zirela, gizona balkoi batetik behera erori eta bertan zendu zen.
Lehen hipotesia da agenteen esku-hartzetik ihes egiten saiatzen ari zela, eta balkoi batetik bestera salto egin zuela.
Foruzaingoko Polizia Judizialak hartu ditu bere gain ikerketa, gertatutakoaren nondik norakoak argitzeko.
Tratu txarrak pairatzen badituzu edo kasuren bat ezagutzen baduzu, deitu doako telefono hauetara: 900 840 111 (EAEkoa), 016 (Espainiako Estatukoa) edo 3919 (Iparraldekoa, eguneko 24 orduetan erabilgarri, igande eta jaiegunetan 09:00etatik 18:00etara izan ezik). Ez dute fakturan arrastorik uzten, baina bai telefonoan. Beraz, ez ahaztu ezabatzea.
Zure interesekoa izan daiteke
Donostiako Udalak eraso sexisten aurkako Aste Nagusirako kanpaina aktibatu du: puntu morea Boulevardean egongo da
Ane Oyarbide Berdintasun zinegotziak adierazi duenez, "elkarbizitza, errespetu eta askatasun gunea izan behar du Aste Nagusiak, pertsona guztientzat".
Uharteko parrokoak barkamena eskatu eta sareak utzi ditu
Ohar baten bidez argitu duenez, Iruñeko eta Tuterako elizbarrutia ez dago ados Javier Aizpunek zabaldutako mezuekin, eta aita santuaren hitzak aipatuta, "giza duintasunak pasaporterik ez" duela esan du.
Zuzenean: Abordatze Pirata
Donostiako Piraten esku izaten da hiriaren abordaia, Gipuzkoako hiriburuko kaitik irten eta Kontxako hondartzan lehorreratuz. Ekitaldiaren emanaldia 16:25ean hasiko da.
Zuzenean: Artillerok hasiera emango dio 2026ko Donostiako Aste Nagusiari
Kanoikadak Donostiako Aste Nagusiari hasiera emango dio. "Artillero 2026", zuzenean 18:00etatik aurrera.
Trumpek presioa egin dio Irani; Teheran eta Oman, ordea, Ormuzko itsasartea irekitzeko negoziatzen ari dira
Iranek ziurtatu duenez, Omanekin itsas pasabide estrategikoan nabigazio mekanismo berri bat ezartzeko elkarrizketak modu positiboan ari dira aurrera egiten. AEBk berriro irekitzea eskatu du, eta Donald Trumpek mehatxu egin du akordorik lortu ezean Teheranen aurka eraso egingo duela.
Bi ibilgailuren arteko talkak auto-ilarak sortu ditu Galdakaon AP-8 autobidean, Donostiarako noranzkoan
Ibilgailuetako bat errepidetik atera da, eta bestea bidean iraulita geratu da. Istripuaren ondorioz, bi errei itxita egon dira.
Donostiako hiru hondartzetan bainatzea debekatu dute, karabela portugesak agertu direlako
Donostiako hiru hondartzetan bainatzea debekatu dute, eta Getarian eta Zarautzen ere ale handiak iritsi direla ohartarazi dute. Saturraranen, Mutrikun, bainuzale bat anbulantizan eraman dute, karabela portugesek ziztatu egin dutelako.
Gasteizko jaietako egun handia heldu da, eta programazioaren zati handi bat kolokan dago teknikarien greba dela eta
Blusen eta nesken kuadrillek lore eskaintza egin diote Andre Maria Zuriari eta haren aldeko aurreskua dantzatuko dute. Ikuskizunetako teknikarien grebak La pasión infinita lanaren funtzioa bertan behera uztera behartu du dagoeneko, eta programaren beste ekitaldi batzuk loka jarri ditu.
69 urteko motozale bat hil da Gaubean, auto baten aurka talka eginda
Istripuaren ondoren, Txagorritxuko Ospitalera eraman dute zauri larriekin, eta han hil da ordu batzuk geroago.