EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA
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Lizarran hildako gizonaren bikotekide ohiak azaldu du  indarkeria fisikoa eta psikologikoko pairatu zituela hainbat urtez

Gizona balkoi batetik erorita hil zen, Poliziarengandik ihesi zihoala, azken horiek indarkeria matxistagatik abisua jaso ondoren.

estella lizarra

Getakariak izan ziren lekua, Lizarran. Argazkia: Orain

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EITB

Azken eguneratzea

Lizarran, atzo, balkoi batetik erorita hil zen gizonezkoaren kasua argitzeko ikerketak aurrera jarraitzen du. Haren bikotekide izandakoak emandako datuak ezagutu dira gaur, eta horien arabera, hainbat urtez tratu txarrak pairatu zituen. 

Biktimak kontatu duenez, bananduta zeuden, baina 13 urtez bizi izan ziren elkarrekin eta 11 urteko semea zuten. Urte horietan guztietan, gizonak tratu txar fisikoak zein psikologikoak eman zizkiola eta hainbatetan jarri zuela salaketa kokatu du emakumeak. Erasotzaileari urruntze agindua ere jarri ziotela azaldu du, baina orain ez omen zegoen indarrean. 

Gizona hil aurreko gertakarien kontakizuna ere egin du bikotekide ohiak. Haren hitzetan, kalean zeudela —festak ari dira ospatzen Lizarran— hasi zitzaion gizona iraintzen eta erasoak egiten. Etxera joatea erabaki zuen biktimak, eta berehala gizona bertaratu zen. Antza, semeak ireki zion atea. 

Lizarrako Udaltzaingoak jakinarazi zuenez, 02:15 aldera gertatu zen erasoa, atzo. SOS Nafarroa zerbitzuak emakume baten deia jaso zuen, Santiago plazako etxebizitza batean bikotekide izandakoa eraso egiten ari zitzaiola ohartarazteko.

Agenteak etxebizitzara joan, eta, hara igotzen ari zirela, gizona balkoi batetik behera erori eta bertan zendu zen.

Lehen hipotesia da agenteen esku-hartzetik ihes egiten saiatzen ari zela, eta balkoi batetik bestera salto egin zuela.

Foruzaingoko Polizia Judizialak hartu ditu bere gain ikerketa, gertatutakoaren nondik norakoak argitzeko.

Tratu txarrak pairatzen badituzu edo kasuren bat ezagutzen baduzu, deitu doako telefono hauetara: 900 840 111 (EAEkoa), 016 (Espainiako Estatukoa) edo 3919 (Iparraldekoa, eguneko 24 orduetan erabilgarri, igande eta jaiegunetan 09:00etatik 18:00etara izan ezik). Ez dute fakturan arrastorik uzten, baina bai telefonoan. Beraz, ez ahaztu ezabatzea.

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