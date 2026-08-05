Trafikoa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Bi ibilgailuren arteko talkak auto-ilarak sortu ditu Galdakaon AP-8 autobidean, Donostiarako noranzkoan

Ibilgailuetako bat errepidetik atera da, eta bestea bidean iraulita geratu da. Istripuaren ondorioz, bi errei itxita egon dira. 

author image

EITB

Azken eguneratzea

Bi kilometrorainoko auto-ilarak sortu dira AP-8 autobidean, Galdakao parean, Donostiarako noranzkoan. Bi ibilgailuk talka egin dute, Ertzaintzak jakitera eman duenez.

Istripuaren ondorioz, ibilgailuetako bat errepidetik atera da, eta furgoneta bat irauli egin da. Ondorioz, bi errei itxi dituzte.

Trafiko Istripuak Trafikoa Trafiko istripuen biktimak Galdakao A8 Autobidea Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X