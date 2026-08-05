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Una colisión entre dos vehículos provoca retenciones en la AP-8 en Galdakao sentido Donostia

Uno de los vehículos ha salido de la calzada, mientras que el otro ha quedado volcado en la vía. A consecuencia del accidente, dos carriles han permanecido cortados.

Euskaraz irakurri: Gutxienez bi kilometroko auto-ilarak izan dira AP-8 autobidean, Galdakaoko noranzkoan, Donostiarako noranzkoan, bi ibilgailuk talka eginda
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EITB

Última actualización

Un accidente entre dos vehículos ocurrido este miércoles a primera hora en la AP-8 en Galdakao (Bizkaia), sentido Donostia-San Sebastián, ha provocado retenciones de al menos dos kilómetros, según fuentes de la Ertzaintza.

Uno de los vehículos ha salido de la calzada tras la colisión, mientras que una furgoneta ha quedado volcada en la vía. A consecuencia del accidente, dos carriles han permanecido cortados.

Accidentes de Tráfico Tráfico Víctimas de accidentes de tráfico Galdakao Autopista A8 Sociedad

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