Un accidente entre dos vehículos ocurrido este miércoles a primera hora en la AP-8 en Galdakao (Bizkaia), sentido Donostia-San Sebastián, ha provocado retenciones de al menos dos kilómetros, según fuentes de la Ertzaintza.

Uno de los vehículos ha salido de la calzada tras la colisión, mientras que una furgoneta ha quedado volcada en la vía. A consecuencia del accidente, dos carriles han permanecido cortados.