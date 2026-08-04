ACCIDENTE DE TRÁFICO
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Fallece un motorista de 69 años tras chocar contra un turismo en Valdegovía

La víctima ha sido trasladada al Hospital de Txagorritxu con heridas graves, donde ha fallecido horas después.

Euskaraz irakurri: 69 urteko motorzale bat hil da Gaubean, auto baten aurka talka eginda

Última actualización

Un motorista de 69 años ha perdido la vida este martes tras sufrir heridas muy graves en un accidente de circulación registrado en la carretera A-2622, a su paso por Valdegovía (Álava).

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad del Gobierno Vasco, ha colisionado contra un turismo

El accidente ha tenido lugar sobre 15:20 horas. Hasta el lugar se han desplazado recursos de la Ertzaintza, Protección Civil y servicios sanitarios para socorrer la víctima, que ha sido trasladado al Hospital de Txagorritxu donde, horas después, ha fallecido. 

La Ertzaintza ha puesto en marcha la correspondiente investigación con el fin de esclarecer las circunstancias de este trágico accidente. 

Titulares de Hoy Accidentes de Tráfico Valdegovía Araba-Álava Sociedad

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