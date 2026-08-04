Fallece un motorista de 69 años tras chocar contra un turismo en Valdegovía

Un motorista de 69 años ha perdido la vida este martes tras sufrir heridas muy graves en un accidente de circulación registrado en la carretera A-2622, a su paso por Valdegovía (Álava).

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad del Gobierno Vasco, ha colisionado contra un turismo.

El accidente ha tenido lugar sobre 15:20 horas. Hasta el lugar se han desplazado recursos de la Ertzaintza, Protección Civil y servicios sanitarios para socorrer la víctima, que ha sido trasladado al Hospital de Txagorritxu donde, horas después, ha fallecido.

La Ertzaintza ha puesto en marcha la correspondiente investigación con el fin de esclarecer las circunstancias de este trágico accidente.