Los ministros de Interior de la UE abordan hoy la crisis de Ceuta en una reunión extraordinaria

Los ministros y ministras de Interior de la Unión Europea celebran este martes una reunión extraordinaria por videoconferencia para analizar la crisis migratoria desencadenada en Ceuta tras la llegada de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos en los últimos días. El encuentro, convocado con carácter de urgencia, comenzará a las 10:00 horas.

La convocatoria se produjo después de que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, solicitara una reunión urgente a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y contara con el apoyo de 22 Estados miembros. La presidencia irlandesa del Consejo de la UE confirmó la celebración del encuentro.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, trasladará a sus homólogos el compromiso de España con el control de las fronteras exteriores de la UE y con el cumplimiento de la normativa comunitaria en materia migratoria. Según fuentes de su departamento, defenderá que la política migratoria española es "preventiva, no cortoplacista" y está basada en la cooperación con los países de origen y tránsito, entre ellos Mauritania, Senegal, Gambia y Marruecos.

Asimismo, expondrá los datos de llegadas irregulares a España, que, según el Ministerio del Interior, descendieron más de un 42 % en 2025 y cerca de un 25 % en el conjunto del Estado hasta mediados del pasado mes de julio.