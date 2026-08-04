Los ministros de Interior de la UE abordan hoy la crisis de Ceuta en una reunión extraordinaria
Los ministros y ministras de Interior de la Unión Europea celebran este martes una reunión extraordinaria por videoconferencia para analizar la crisis migratoria desencadenada en Ceuta tras la llegada de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos en los últimos días. El encuentro, convocado con carácter de urgencia, comenzará a las 10:00 horas.
La convocatoria se produjo después de que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, solicitara una reunión urgente a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y contara con el apoyo de 22 Estados miembros. La presidencia irlandesa del Consejo de la UE confirmó la celebración del encuentro.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, trasladará a sus homólogos el compromiso de España con el control de las fronteras exteriores de la UE y con el cumplimiento de la normativa comunitaria en materia migratoria. Según fuentes de su departamento, defenderá que la política migratoria española es "preventiva, no cortoplacista" y está basada en la cooperación con los países de origen y tránsito, entre ellos Mauritania, Senegal, Gambia y Marruecos.
Asimismo, expondrá los datos de llegadas irregulares a España, que, según el Ministerio del Interior, descendieron más de un 42 % en 2025 y cerca de un 25 % en el conjunto del Estado hasta mediados del pasado mes de julio.
Los Veintisiete mostrarán su apoyo a España
Antes de la reunión, los embajadores de los Estados miembros ante la UE analizaron la situación en el seno del Comité de Representantes Permanentes (Coreper). Según fuentes diplomáticas, los Veintisiete expresaron su solidaridad con España y reconocieron la rapidez de la respuesta desplegada para gestionar la crisis.
Además, lamentaron las víctimas mortales registradas durante el episodio migratorio, que, según las cifras oficiales difundidas este lunes, superan las 70 personas.
Está previsto que durante el encuentro los ministros debatan también medidas para reforzar la coordinación con terceros países y mejorar la protección de las fronteras exteriores de la Unión Europea.
Llamamiento a una respuesta europea común
En la carta remitida este lunes a Pedro Sánchez, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, elogió la gestión realizada por España y Marruecos y subrayó la necesidad de ofrecer una respuesta europea común, unida y solidaria ante la crisis migratoria.
Por su parte, el Gobierno español mantiene desplegados en Ceuta alrededor de 3.000 efectivos de las fuerzas de seguridad y del Ejército, que continuarán en la ciudad "el tiempo necesario" para garantizar la seguridad.
Al término de la reunión, Grande-Marlaska comparecerá ante los medios de comunicación para informar de las conclusiones del encuentro y de las decisiones adoptadas por los ministros de Interior de la UE.
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