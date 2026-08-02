Tiroteo en Estados Unidos
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Pánico por un tiroteo en Idaho: un vídeo muestra a la gente huyendo entre gritos

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Euskaraz irakurri: Idahoko tiroketaren bideoa: jendearen izua tiroen ondoren ihes egitean
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Las imágenes, grabadas desde un coche, recogen el momento en el que varias personas echan a correr tras escuchar que se había producido un tiroteo. Al menos tres personas han muerto, entre ellas el autor de los disparos, y dos han resultado heridas.

 

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