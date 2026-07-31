Hamás confirma un acuerdo para su desarme, pero lo condiciona a la retirada israelí de Gaza
Hamás ha confirmado este viernes un acuerdo para su desarme, sin embargo, ha reiterado que no entregará su armamento pesado hasta que las tropas israelíes abandonen Gaza, algo a lo que Israel se opone. Así lo ha dicho en su primer comunicado oficial después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciase que la Junta de Paz había logrado un acuerdo para su "desarme total".
En el texto, el grupo palestino incide en que lo acordado en torno al decomiso de armas pesadas queda "vinculado y condicionado" al cumplimiento por parte de Israel de diez demandas, entre las que enumera el cese de todos los ataques israelíes en Gaza, donde han muerto más de 1200 personas pese al alto el fuego, y la retirada de todas las tropas de la Franja.
Pero, además, el comunicado menciona otros requisitos que nunca serían aceptados por el gobierno israelí o el propio Benjamín Netanyahu, como "la reconstrucción, la garantía del derecho a la autodeterminación, el establecimiento de un Estado palestino independiente y la protección de los derechos de los ciudadanos".
Las otras cuatro condiciones que Hamás menciona son: la pronta recuperación, la entrada del Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), el despliegue de fuerzas de protección internacionales y la disolución de las bandas armadas y milicias auspiciadas por Israel.
"El compromiso de la ocupación (israelí) de detener los asesinatos y poner fin a sus ataques es el requisito fundamental (...), la implementación de la segunda fase del acuerdo queda supeditada al compromiso de la ocupación de implementar todas las disposiciones de la primera fase", añade sobre el plan de Trump de 20 puntos, presentado el 29 de septiembre de 2025.
Este viernes, varios palestinos han resultado heridos en un ataque aéreo israelí horas después de que Trump anunciara el acuerdo, según fuentes médicas. Mientras que en estos casi diez meses de alto el fuego, Israel ha matado de media a cuatro palestinos al día en Gaza, incluidos niños.
Trump, por su parte, ha anunciado en su cuenta de Truth Social que "el acuerdo se llevará a cabo en fases cuidadosamente estructuradas" y que, una vez completado el desarme, "las fuerzas israelíes se retirarán" de Gaza mientras la Fuerza Internacional de Estabilización y una nueva fuerza policial palestina garantizarán la seguridad de Gaza.
Asimismo, ha señalado que el tema del almacenamiento de armas estará bajo la supervisión del Comité Nacional para la Administración de Gaza y que Israel "no tendrá ninguna participación en él".
Sin embargo, los detalles del acuerdo son ambiguos y persisten dudas sobre qué ha sido acordado por ambas partes y en qué plazos, tras meses durante los que el Ejército de Israel ha levantado un nuevo muro de arena en Gaza, ocupado cerca del 70 % de su territorio y desplazado forzosamente a más familias palestinas.
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