INCENDIOS EN FRANCIA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El megaincendio de Gironda se reactiva en uno de los focos y evacúan a otros 4000 turistas

El incendio se mantiene estabilizado desde esta noche, sin embargo, las autoridades se preparan para fenómenos meteorológicos adversos en zonas ya afectadas. Uno de los puntos se ha reactivado tras un cambio en la dirección del viento.

Frantzia_suteak
Euskaraz irakurri: Girondako sute handia indarrez berpiztu da, eta beste 4.000 turista ebakuarazi ditu
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El incremento de las temperaturas, sumado a las fuertes rachas de viento, hacía temer lo peor a los equipos de emergencia; un pronóstico que, lamentablemente, se ha materializado: el fuego se ha reavivado en uno de los focos en Gironda. 

Según datos oficiales de la Prefectura, el incendio ya ha devastado más de 42 000 hectáreas de terreno. La extrema voracidad de las llamas ha forzado la evacuación preventiva de cerca de 220 000 personas en 23 municipios, abarcando un amplio perímetro que se extiende desde la bahía de Arcachon hasta las inmediaciones de la ciudad de Burdeos. 

En la última actualización del operativo, unos 4000 turistas que se alojaban en diversos campings y complejos residenciales de la localidad costera de Lacanau han tenido que ser evacuados de urgencia este martes de manera preventiva.

Esta nueva ola de calor extremo prevé máximas que alcanzarán los 37 grados esta tarde en Burdeos y escalarán hasta los 38 grados durante la jornada del miércoles, lo que dificulta enormemente las tareas de extinción.

Como consecuencia directa del avance descontrolado del fuego y del humo, numerosas vías de comunicación clave en la región de Burdeos permanecen totalmente cerradas al tráfico. Entre las principales arterias afectadas destaca la autopista A63 desde Baiona.

Las autoridades francesas atribuyen parte de la virulencia e imprevisibilidad del megaincendio a las llamadas "tormentas de fuego", un fenómeno hasta ahora prácticamente desconocido en el país en el que el propio incendio genera una gigantesca nube capaz de crear vientos, lanzar brasas a gran distancia y provocar nuevos focos.

El megaincendio de Gironda se ha mantenido "globalmente estable" durante la noche
Macron indica que el incendio en Landas está "bajo control" pero el de Gironda "sigue muy virulento"
Incendios Francia Bomberos Sociedad Internacional

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X