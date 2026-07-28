El incremento de las temperaturas, sumado a las fuertes rachas de viento, hacía temer lo peor a los equipos de emergencia; un pronóstico que, lamentablemente, se ha materializado: el fuego se ha reavivado en uno de los focos en Gironda.

Según datos oficiales de la Prefectura, el incendio ya ha devastado más de 42 000 hectáreas de terreno. La extrema voracidad de las llamas ha forzado la evacuación preventiva de cerca de 220 000 personas en 23 municipios, abarcando un amplio perímetro que se extiende desde la bahía de Arcachon hasta las inmediaciones de la ciudad de Burdeos.

En la última actualización del operativo, unos 4000 turistas que se alojaban en diversos campings y complejos residenciales de la localidad costera de Lacanau han tenido que ser evacuados de urgencia este martes de manera preventiva.

Esta nueva ola de calor extremo prevé máximas que alcanzarán los 37 grados esta tarde en Burdeos y escalarán hasta los 38 grados durante la jornada del miércoles, lo que dificulta enormemente las tareas de extinción.

Como consecuencia directa del avance descontrolado del fuego y del humo, numerosas vías de comunicación clave en la región de Burdeos permanecen totalmente cerradas al tráfico. Entre las principales arterias afectadas destaca la autopista A63 desde Baiona.

Las autoridades francesas atribuyen parte de la virulencia e imprevisibilidad del megaincendio a las llamadas "tormentas de fuego", un fenómeno hasta ahora prácticamente desconocido en el país en el que el propio incendio genera una gigantesca nube capaz de crear vientos, lanzar brasas a gran distancia y provocar nuevos focos.