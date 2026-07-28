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Arrestado un menor de 15 años como sospechoso del tiroteo en Seattle

Al menos tres personas murieron y otras cuatro resultaron heridas en el tiroteo ocurrido durante un popular festival de comida. La Policía sigue buscando a un segundo sospechoso.
SEATTLE (United States), 27/07/2026.- Law enforcement officers watch over the scene after a fatal shooting during the Bite of Seattle food festival at Seattle Center in Seattle, Washington, USA, 26 July 2026 (issued 27 July 2026). Three people were killed and four others were injured in the shooting, according to the Seattle Police Department. EFE/EPA/GENNA MARTIN
Imagen donde ocurrió el tiroteo en Seattle. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: 15 urteko adingabe bat atxilotu dute Seattleko tiroketarekin lotura duelakoan
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EITB

Última actualización

Las autoridades arrestaron este lunes a un menor de 15 años en conexión con el tiroteo que se produjo en la ciudad estadounidense de Seattle (EE. UU.) en el que murieron tres personas y otras cuatro resultaron heridas, entre ellas un niño de dos años.

La alcaldesa de la ciudad, Katie B. Wilson, informó en una rueda de prensa de que la Policía metropolitana sigue buscando a un segundo sospechoso relacionado con este incidente, que tuvo lugar durante un popular festival de comida.

Al menos tres personas murieron y otras cuatro resultaron heridas en un tiroteo. Dos de las víctimas mortales fallecieron en el lugar de los hechos y la tercera, una mujer de 56 años, falleció en el hospital.

Los cuatro heridos, un niño de 2 años, un hombre y dos mujeres, se encuentran en condición estable, según informaron fuentes policiales.

¿Qué provocó el tiroteo en el Seattle Center?

Las autoridades presumen que el incidente se produjo por un intercambio de fuego cruzado entre dos individuos, de los cuales uno permanece en paradero desconocido.

El incidente ocurrió cerca de las 18:00 horas del Pacífico de Estados Unidos (01:00 GMT) en la zona del Seattle Center, un espacio turístico y cultural en el que se ubica la Aguja Espacial, la torre más emblemática de la ciudad.

Estados Unidos ha registrado en lo que va de año 271 tiroteos masivos, que han involucrado a cuatro víctimas o más sin contar al atacante, de acuerdo con el recuento de la organización civil Gun Violence Archive (GVA). 

Estados Unidos Internacional

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