Arrestado un menor de 15 años como sospechoso del tiroteo en Seattle

Las autoridades arrestaron este lunes a un menor de 15 años en conexión con el tiroteo que se produjo en la ciudad estadounidense de Seattle (EE. UU.) en el que murieron tres personas y otras cuatro resultaron heridas, entre ellas un niño de dos años.



La alcaldesa de la ciudad, Katie B. Wilson, informó en una rueda de prensa de que la Policía metropolitana sigue buscando a un segundo sospechoso relacionado con este incidente, que tuvo lugar durante un popular festival de comida.



Al menos tres personas murieron y otras cuatro resultaron heridas en un tiroteo. Dos de las víctimas mortales fallecieron en el lugar de los hechos y la tercera, una mujer de 56 años, falleció en el hospital.



Los cuatro heridos, un niño de 2 años, un hombre y dos mujeres, se encuentran en condición estable, según informaron fuentes policiales.

