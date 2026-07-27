Macron indica que el incendio en Landas está "bajo control" pero el de Gironda "sigue muy virulento"
En alusión al incendio en el departamento de Gironda, que ha arrasado 42 000 hectáreas, el jefe del Elíseo ha afirmado que "seguimos luchando". "Se ha estabilizado, como se suele decir, pero sigue siendo muy virulento y hay que ser extremadamente prudentes durante las próximas horas y los próximos días", ha advertido.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha informado este lunes de que el incendio desatado el pasado jueves en el departamento de Landas, en el suroeste del país, y que ha provocado la evacuación de 30 000 personas ya está "bajo control".
"El fuego está bajo control, lo cual es una buena noticia para Las Landas", ha declarado desde la sala la sala de crisis del Centro Operativo Departamental de Incendios y Socorro (CODIS) de la ciudad de Burdeos.
El incendio originado cerca de Biscarrosse ha arrasado 3600 hectáreas y destruido cerca de 200 edificios, obligando a las autoridades a evacuar a 30 000 personas, si bien unas 8000 de ellas ya han sido autorizadas a regresar a sus hogares, de acuerdo al diario Le Figaro.
En alusión al incendio en el departamento de Gironda, que ha arrasado 42 000 hectáreas, el jefe del Elíseo ha afirmado que "seguimos luchando". "Se ha estabilizado, como se suele decir, pero sigue siendo muy virulento y hay que ser extremadamente prudentes durante las próximas horas y los próximos días", ha advertido.
Macron ha comenzado agradeciendo a "toda la nación" por su solidaridad y en particular a los cuerpos de bomberos por sus esfuerzos para extinguir las llamas. "Quiero recordar a los dos compañeros que fallecieron hace unos días. Les debemos mucho a los bomberos, les agradecemos infinitamente", ha declarado.
"No subestimo la indignación", ha reconocido el mandatario, que acto seguido a defendido que las autoridades se enfrentan a unos "incendios sin precedentes".
La prefectura de Gironda anunció anoche que 84 bomberos han resultado heridos combatiendo las llamas, que han obligado a evacuar a 220 000 personas.
La A63 permanece cerrada a la altura de Baiona.
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El fuego, que ha arrasado 42 000 hectáreas y ha obligado a evacuar a 220 000 personas, sigue fuera de control, aunque las autoridades descartan por ahora evacuar Burdeos. Macron presidirá este lunes una célula de crisis interministerial.
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