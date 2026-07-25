INCENDIOS EN FRANCIA
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El humo instala la angustia en Burdeos mientras el fuego sigue avanzando hacia la ciudad

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Euskaraz irakurri: Ezinegona nabari da Bordeleko herritarren eta bertara ebakuatu dituzten pertsonen artean
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EITB

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Burdeos huele a quemado. Los incendios que avanzan hacia esta ciudad del suroeste de Francia ya se sienten en sus calles, cubiertas este sábado por un humo gris amarillento que irrita la garganta y alimenta la inquietud de sus habitantes. El Ayuntamiento ha habilitado refujios para 5000-6000 personas.

Incendios Bomberos Francia Internacional

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