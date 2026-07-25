El humo instala la angustia en Burdeos mientras el fuego sigue avanzando hacia la ciudad
Burdeos huele a quemado. Los incendios que avanzan hacia esta ciudad del suroeste de Francia ya se sienten en sus calles, cubiertas este sábado por un humo gris amarillento que irrita la garganta y alimenta la inquietud de sus habitantes. El Ayuntamiento ha habilitado refujios para 5000-6000 personas.
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El incendio de Gironda, que comenzó en Arcachón, ya ha calcinado más de 40 000 hectáreas y alrededor de 167 000 personas han tenido que ser evacuadas. El de Las Landas, que comenzó en Bisscarrosse, lleva ya 3500 hectáreas quemadas y 30 000 desalojados.
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El mandatario ha hecho alusión a un posible cuarto mandato, y se ha puesto una gorra roja, con el año 2028 en la parte frontal, característica de sus campañas electorales. Sin embargo, Trump, de 80 años, no puede presentarse, ya que la Constitución de Estados Unidos limita a dos los mandatos presidenciales.
Evacuan a más de 110 000 personas por el incendio de Arcachon
Las autoridades han advertido que el fuego está fuera de control en la bahía de Arcachon y que presenta condiciones "peores que en 2022", cuando la región sufrió los fuegos más importantes de su historia reciente. Otro incendio en Biscarrosse ha quemado 2600 hectáreas y ha obligado a evacuar a 31 000 personas.
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Ayuso ha asegurado que es "el peor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid", y ha subrayado que la prioridad absoluta es "salvar vidas". El fuego ha quemado ya unas 6000 hectáreas, y está ahora mismo "fuera de capacidad de extinción".
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