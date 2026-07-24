Un gran incendio obliga a evacuar a miles de personas en Las Landas
El incendio comenzó el jueves por la tarde en una carretera de Biscarrosse y ha obligado a evarcuar a 23 000 personas. Más de 600 bomberos trabajan en las labores de extinción.
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