Suteak
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Milaka pertsona ebakuatu dituzte Landetan piztu den sute baten ondorioz

Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Sutea ostegun arratsaldean piztu zen Bizkarrotzeko errepide batean eta 23.000 pertsona ebarkatu behar izan dituzte. 600 suhiltzaile baino gehiago ari dira sua itzaltzeko lanetan.

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