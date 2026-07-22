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Ipar Euskal Herriko 15 urtetik beherakoek ezingo dute sare sozialetan sartu irailetik aurrera

Frantziako Asanblea Nazionalak behin betiko oniritzia eman dio 15 urtetik beherakoei sare sozialetan sartzea debekatuko dien legeari. Europan pausoa eman duen lehen estatua da.  

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Artxiboko argazkia: Europa Press
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Agencias | EITB

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Frantziako Asanblea Nazionalak, bart, behin betiko onartu du 15 urtetik beherakoei sare sozialetan sartzea debekatuko dien legea. Hortaz, Lapurdi, Behe Nafarroa eta Zuberoako adin txikikoei ere eragingo die. Frantziako Gobernuaren aurreikuspenen arabera, debekua datorren irailaren 1ean sartuko da indarrean, modu progresiboan.

Europar Batasunaren baitan lege aitzindaria da, baina EBko beste estatu batzuk ere hasiak dira antzerako legedia prestatzen, tartean, Espainia. 

Legeak Senatuaren babesa jaso zuen lehendabizi (243 boto alde eta bi kontra) eta ordu batzuk geroago Asanblada Nazionalak behin betiko argi berdea eman zion (aldeko 279 boto eta kontrako 81), hainbat hilabetetako tramitazioaren ondoren.

Debekua datorren irailaren 1ean sartuko da indarrean eta lehendabizi sare sozialetan kontu berriak sortzea galaraziko da. Dagoeneko sortuta dauden kontuetan, berriz, lau hilabeteko trantsizioa ezarriko da eta erabateko debekua 2027eko urtarrilaren 1etik aurrera aplikatuko da. 

Legeak plataformen esku uzten du erabiltzaileak 15 urtetik gorakoak direla egiaztatzeko mekanismoak ezartzea. 

Bestalde, legeak eskuko telefonoak institutuetan ere debekatzea jasotzen du, gaur egun lehen hezkuntzan eta bigarren hezkuntzan dagoen debekua zabalduz. Hala ere, hezkuntza zentroek salbuespenak egin ahalko dituzte. 

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