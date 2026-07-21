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Iranek Ekialde Hurbilean egindako erasoen ondorioz AEBko 100 militar inguru zauritu dira, Pentagonoaren arabera

Pasa den asteburuan Pentagonoak berak baieztatu zuenez, hiru soldadu estatubatuar hil dira Iranek Jordanian eta Iraken egindako erasoetan. AEBko Armadak 10 egun jarraian daramatza Irango helburuen aurka eraso egiten, eta Iranek Jordania, Kuwait, Bahrain eta beste herrialde aliatu batzuetan eraso eginez erantzun du. 

Pentágono Estados Unidos

Pentagonoaren egoitza nagusia, airetik ikusita. Artxiboko argazkia: Europa Press

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Pentagonoaren informazioaren arbera, Ekialde Hurbilean ia 100 soldadu estatubatuar zauritu dir pasa den uztailaren 7tik, Ameriketako Estatu Batuen eta Iranen arteko tentsioak gora egin eta bien arteko erasoak areagotu direnetik, hain zuzen ere. 

Hala baieztatu du Sean Parnell AEBko Defentsa Departamentuaren bozeramaileak CBS News telebista katean egin dioten elkarrizketan. 

Hamargarren gauez jarraian AEBk Irani eraso egin dio, Errepublika Islamikoak Ormuzko itsasartean dabiltzan itsasontzien aurka egiteko duen gaitasuna "ahultzeko" asmoz. Iranek, bere aldetik, Estatu Batuek Jordanian, Kuwaiten, Bahrainen eta beste herrialde aliatu batzuetan dituen base militarren aurka egin du.

Pasa den asteburuan Pentagonoak berak emandako datuen arabera, bi soldadu estatubatuar hil eta bat desagertu da Iranek Jordanian egindako erasoetan. Halaber, Iranek Iraken botatako jaurtigai bat indargabetzen ari zela soldadu estatubatuar bat hil zen.  

AEBk Irani eraso egin dio hamargarren egunez

Hamargarren gauez jarraian, Iranen aurkako eraso oldea burutu duela jakinarazi du bart Centcom AEBko armadaren Komandantzia Nagusiak. 

Komandantzia Nagusiak sare sozialetan zabaldutako mezu baten arabera, "Iranen aginte militarreko zentroak, itsasoko baliabideak, misilak eta droneak jaurtitzeko plataformak eta aire defentsarako sistemak" izan dituzte jomugan. 

Irango hedabideek zabaldutako informazioaren arabera, leherketak eragin dira Bandar Abbas, Bandar Lenge, Siri, Kexm (Ormuzko itsasartearen parean), Xiraz (Fars), Buxehr eta Abdanan hirietan eta Txabahar eta Konarak portuetan

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