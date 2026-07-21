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Ia mila hildako Kongon, ebola-agerraldiaren ondorioz

Hilkortasun-tasa % 39,9koa da. Munduko Medikuak erakundeak ohartarazi du testuinguru "oso konplexua" dagoela, gatazkak, herritarren joan-etorriek eta osasun-sistemaren gaitasun mugatuak markatuta, eta "lau epidemiari aldi berean" egin behar dietela aurre: "ebola, kolera, elgorria eta mpoxa".

(Foto de ARCHIVO) BEIJING, July 7, 2026 -- Medical workers put on protective suits at an Ebola treatment center in Bunia, the capital of Ituri Province in the Democratic Republic of the Congo, July 6, 2026. The death toll from the latest Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo has surpassed 500, according to a report released Sunday by the country's health authorities. Europa Press/Contacto/Xin Huashefa 06/7/2026

Kongoko Errepublika Demokratikoko osasun-langileak. Argazkia: Europa Press.

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Agentziak | EITB

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Kongoko Errepublika Demokratikoko Gobernuak astearte honetan emandako datuen arabera, 967 dira jada maiatzaren 15ean piztutako ebola agerraldian hildakoak, eta 2.423, orotara, baieztatutako kasuak. 

Kongoko Komunikazio eta Komunikabide Ministerioa uztailaren 19ra arte bildutako datuen arabera, hilgarritasun-tasa % 39,9koa da gaur-gaurkoz.

Gainera, 734 paziente "isolatuta edo ospitaleratuta" daude, eta 469 pertsonak gaixotasuna sendatzea lortu dute; kontaktuen bilaketa-tasa, berriz, % 81,1ekoa da.

Munduko Medikuak erakundeak ohartarazi du testuingurua "oso konplexua" dela, gatazkak, herritarren joan-etorriek eta osasun-sistemaren gaitasun mugatuak markatuta, eta "lau epidemiari aldi berean" egin behar dietela aurre: "ebola, kolera, elgorria eta mpoxa".

GKEak azpimarratu duenez, egoera horrek berez ere "gaitasun mugatua" duten osasun-zerbitzuetan "muturreko presioa" eragin du, eta azpimarratu du baliabideak "hainbat larrialdiren artean" banatu behar direla aldi berean, horietako bakoitzari azkar eta eraginkor erantzuteko gaitasuna murrizten delarik.

Horrela, nabarmendu du gainkarga horrek hilkortasuna areagotu egiten duela, ez bakarrik gaixotasun horien ondorioz, baita arreta jasotzeari uzten dioten beste gaixotasun batzuengatik ere, eta horri gehitu behar zaizkio diagnostikorako konplikazioak, eskualdean dauden hainbat gaixotasunen singtomak berdinak direlako. 

Bundibugyo anduia dago epidemiaren atzean. Haren hilgarritasun-tasa % 30 eta % 50 artekoa da, eta ez dago baimendutako txertorik ezta tratamendu espezifikorik ere, Osasunaren Mundu Erakundearen (OME) arabera. Erakundearen arabera Saharaz hegoaldeko Afrikan agerraldia hedatzeko arriskua "handia" da, eta "txikia", berriz, eskala globalean.

Kongoko Errepublika Demokratikoan 2025eko abenduan jo zen amaitutzat azken agerraldia. Herrialde hori da ebola birusaren maneiuan munduan esperientzia gehien duen herrialdea, izan ere, dozena bat agerraldi baino gehiago izan ditu 1976an birusa identifikatu zenetik. Ordukoan, epizentroetako bat Kongoko Yambuku herrian izan zuen agerraldi bikoitz bat izan zen, Ebola ibaiaren ertzean; hortik gaixotasunaren izena.

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