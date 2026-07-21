NIKARAGUA
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Nikaraguako presidenteak iragarri du aurrerantzean ez dela hauteskunderik izango herrialdean

Berez 2027 azaroan egin beharko lirateke hauteskundeak, baina 2007tik herrialdean agintzen duen Daniel Ortega presidenteak egindako iragarpenak atea itxia die hauteskundeei. 

Fotografía que muestra una camiseta con la imagen estampada del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, durante la celebración del 47 aniversario de la revolución.

Daniel Ortega Nikaraguako presidentearen irudia duen kamiseta bat, eskegita. Artxiboko argazkia: EFE

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Agentziak | EITB

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Daniel Ortega Nikaraguako presidenteak bertan behera utzi ditu, berez, 2027ko azaroan egin beharko liratekeen hauteskunde orokorrak, eta iragarri du aurrerantzean ez dela hauteskunderik izango 2007tik agintean dagoen herrialdean. Gerrillari sandinista izandakoa da eta bi alditan izan da herrialdeko presidentea: 1985-1990 aldian eta 2007tik gaur egun arte.

"Hemen ez da berriro hauteskunderik egingo", esan zuen Ortegak iraultza sandinistaren 47. urteurrena ospatzeko pasa den igandean egindako hitzaldian.

Bere hitzaldian, hauteskundeak irabazteko "konspiratzen, alderdiak nola antolatu pentsatzen" aritzea leporatu zien oposizioko kideei. Halaber, yankiek jarritako alderdiak ez direla inoiz berriro agintera itzuliko nabarmendu zuen. 

2007an bigarren aldiz agintea hartu zuenetik etengabekoak izan dira hauteskundeetako iruzur salaketak eta oposizioko hautagaiak espetxeratu edo kargu publikoak izateko debekua ezarri die. 

Orain, 80 urterekin, Rosario Murillo emazte eta presidenteordearekin batera Nikaraguan agintzen jarraitzen du. 

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