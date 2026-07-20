Huthiek itsas blokeoa ezarri diote Saudi Arabiari, Riadeko "setioari" erantzunez
Neurria "begia begi truk" dela adierazi dute, saudiarabiarrek Yemenen duela hamabi urtetik duten blokeoari aurre eginez.
Yemengo huthiek Saudi Arabiaren aurkako itsas blokeoa ezarri duela iragarri dute astelehen honetan, Riadeko "setio" etengabeari erantzuteko. Bi aldeen arteko tentsioa areagotu egin da egunotan; saudiarabiarrek Yemengo Sana hiriburuko aireportuaren aurkako erasoak egin dituzte, eta, horiei erantzunez, huthiek Saudi Arabiako Abha aireportuko instalazioak bonbardatu dituzte.
Yahya Sari huthien bozeramaile militarrak bere sare sozialetan zabaldutako ohar batean adierazi du itsas-enbargoa "begia begi truk" printzipioaren arabera aplikatuko dutela, eta blokeoa "berehala" sartuko dela indarrean.
Sarik Yemengo herriak "blokeoari beste blokeo batekin erantzuteko eta eskalada osoari antzeko eskalada batekin erantzuteko" duen eskubidea defendatu du. Era berean, eskualdean "edozein eskalada" egiteko aukera ematen duen "zentzugabeko edozein ekintza" bere indarrek irmo erantzungo dutela adierazi du.
"Saudi Arabiako etsai kriminalak duela ia hamabi urtetik setio bidegabea eta zapaltzailea du gure herri maitearen aurka, gure baliabideak arpilatzen ditu eta gure portu eta aireportuei blokeoa ezartzen die lehorretik, itsasotik eta airetik", kritikatu du. Gainera, herritarrei sufrimendu "onartezina" eragin diela azpimarratu du, "maila jasangaitzetaraino", eta horrek ez duela "inolako justifikaziorik".
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