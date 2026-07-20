Los hutíes imponen un bloqueo naval contra Arabia Saudí en respuesta al continuo "asedio" de Riad
La insurgencia hutí del Yemen ha anunciado este lunes la imposición de un bloqueo naval contra Arabia Saudí en respuesta al continuo "asedio" de Riad en el marco del incremente de tensiones entre las partes tras los ataques registrados contra el aeropuerto de la capital de Yemen, Saná, y el posterior bombardeo en respuesta contra las instalaciones aeroportuarias saudíes de Abha.
El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sari, ha indicado en un comunicado difundido en sus redes sociales que el embargo marítimo se aplica en virtud del concepto del "ojo por ojo" y ha detallado que el bloqueo naval entrará en vigor "con efecto inmediato".
Sari ha defendido el derecho del pueblo yemení "a responder al bloqueo con otro bloqueo y a responder a toda la escalada con una escalada equivalente", consolidando así una ecuación de reciprocidad, mientras que ha afirmado que "cualquier acto insensato" que dé paso a "cualquier escalada" en la región será respondido por sus fuerzas con contundencia.
"El enemigo criminal saudí mantiene desde hace casi doce años un asedio injusto y opresivo contra nuestro querido pueblo, saqueando nuestros recursos e imponiendo un bloqueo total a nuestros puertos y aeropuertos por tierra, mar y aire", ha criticado, agregando que ha provocado un sufrimiento "inaceptable" a la población hasta "niveles insoportables" que no tiene "justificación alguna".
El anuncio se ha producido después de que los hutíes denunciaran un bombardeo del Ejército de Arabia Saudí contra el aeropuerto de Saná, que enmarcaron en "una declaración de guerra", tras avisar a Riad de que "debe asumir toda la responsabilidad por las consecuencias".
El Ejército de Yemen (vinculado a las autoridades reconocidas internacionalmente, que tienen su base en la ciudad de Adén, en el sur, y respaldado por la coalición militar encabezada por Riad) reivindicó la autoría del ataque y afirmó que el objetivo fue "impedir que un avión iraní aterrizara en territorio yemení".
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