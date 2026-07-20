Trump dice que Netanyahu "no será arrestado" si acude en septiembre a la ONU en Nueva York
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, "no será arrestado" en tierra estadounidense, después de que el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, dijera que estudia esa posibilidad si el mandatario hebreo asiste a cita de la ONU en septiembre con base en la orden de arresto emitida por Corte Penal Internacional (CPI) contra él.
Trump ha hecho estas declaraciones en su red social Truth Social donde defendió a su estrecho aliado, que según él, "lucha con la República Islámica de Irán", responsable de muertes de manifestantes iraníes y soldados estadounidenses. El republicano ha insistido en que "los únicos que deberían ser arrestados son aquellos que condujeron a Irán a esta espiral de muerte y destrucción sin precedentes".
El presidente estadounidense no se ha referido en ningún momento a las palabras de Mamdani, aunque su advertencia ha llegado después de que el alcalde demócrata de Nueva York dijera el sábado al periódico The New York Times que está en una "conversación activa" con el Departamento Legal de la ciudad para determinar si cuenta con la autoridad para que la Policía neoyorquina detenga al mandatario.
El primer alcalde musulmán de la Gran Manzana reiteró que Netanyahu es un "criminal de guerra que ha sido acusado por la Corte Penal Internacional" en relación a lo que la ONU ha calificado de "genocidio" en Gaza. Durante su campaña el año pasado, el joven político declaró al mismo rotativo que ordenaría el arresto de Netanyahu si este visitaba la ciudad.
Por su parte, el primer ministro israelí ha respondido a Mamdani afirmando que no le preocupa su amenaza, y ha acusado al alcalde de apoyar a Hamás, el grupo militante palestino que controla una parte significativa de Gaza.
La CPI emitió en noviembre de 2024 una orden de arresto internacional contra Netanyahu por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos contra la población palestina.
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