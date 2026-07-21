El Pentágono admite cerca de 100 militares heridos por ataques iraníes en Oriente Próximo
El pasado fin de semana el Pentágono anunció la muerte de tres soldados estadounidenses en Jordania e Irak. El Ejército de EE. UU. lleva 10 días consecutivos atacando objetivos iraníes, mientras Irán ha respondido con ataques en Jordania, Kuwait, Bahréin y otros países aliados.
El Pentágono ha afirmado que casi un centenar de militares estadounidenses han resultado heridos desde el 7 de julio en ataques iraníes contra bases y activos militares de Estados Unidos en Oriente Próximo, en el marco de la intensificación de las hostilidades entre ambos países.
Así lo ha confirmado el portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Sean Parnell, a la cadena CBS News.
El Ejército estadounidense encadena ya diez noches de agresiones contra objetivos iraníes, afirmando que busca impedir que Irán ataque buques mercantes. Irán, por su parte, ha respondido atacando objetivos estadounidenses en Jordania, Kuwait, Bahréin y otros países aliados en los que Estados Unidos dispone de instalaciones y elementos militares.
Este mismo fin de semana, el propio Pentágono anunció la muerte de dos soldados estadounidenses y la desaparición de un tercer militar en una base militar en Jordania. Otro militar murió en Irak durante la detonación controlada de munición sin explotar de un dron iraní derribado.
Décima noche de ataques de EE. UU. en Irán
El Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (CENTCOM) ha informado este lunes de que ha lanzado y finalizado una nueva oleada de bombardeos sobre territorio iraní, en la décima noche consecutiva de ataques.
El órgano ha asegurado haber atacado "centros de mando militar iraníes, capacidades marítimas, plataformas de lanzamiento de misiles y drones, y sistemas de defensa aérea", en un mensaje publicado en redes sociales.
Medios iraníes han difundido informaciones sobre sucesivas explosiones en Bandar Abbas, Bandar Lengeh, Sirik y Qeshm (Hormozgan, frente al estrecho de Ormuz) y en Shiraz (Fars), así como en Bushehr, en los puertos de Chabahar y Konarak, y en la ciudad de Abdanan.
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