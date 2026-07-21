El Pentágono admite cerca de 100 militares heridos por ataques iraníes en Oriente Próximo

El Pentágono ha afirmado que casi un centenar de militares estadounidenses han resultado heridos desde el 7 de julio en ataques iraníes contra bases y activos militares de Estados Unidos en Oriente Próximo, en el marco de la intensificación de las hostilidades entre ambos países.

Así lo ha confirmado el portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Sean Parnell, a la cadena CBS News.

El Ejército estadounidense encadena ya diez noches de agresiones contra objetivos iraníes, afirmando que busca impedir que Irán ataque buques mercantes. Irán, por su parte, ha respondido atacando objetivos estadounidenses en Jordania, Kuwait, Bahréin y otros países aliados en los que Estados Unidos dispone de instalaciones y elementos militares.

Este mismo fin de semana, el propio Pentágono anunció la muerte de dos soldados estadounidenses y la desaparición de un tercer militar en una base militar en Jordania. Otro militar murió en Irak durante la detonación controlada de munición sin explotar de un dron iraní derribado.

