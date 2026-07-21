El presidente de Nicaragua anuncia que "no volverá a haber elecciones" en el país
Nicaragua debería celebrar elecciones generales en noviembre de 2027, pero el anuncio del presidente Daniel Ortega cancela de facto los próximos comicios en el país que gobierna desde 2007.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha cancelado las elecciones generales que en teoría se debería celebrar en noviembre de 2027 y ha afirmado que "no volverá a haber elecciones" en el país que gobierna el exguerrillero sandinista desde 2007.
"Aquí no volverá a haber elecciones", dijo el domingo Ortega en el 47º aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista.
En su discurso, alegó que sus opositores "viven conspirando, conspirando, organizando, buscando como organizar partidos para que en una elección (...), esos partidos ganen las elecciones". "Y aquí se acabó la historia de que los partidos puestos por los yanquis (...) volverán a llegar al gobierno: Jamás, jamás, jamás", zanjó.
El exguerrillero y secretario general del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que logró derrocar a la dictadura de la familia Somoza y se instaló en el poder en 1979, gobierna Nicaragua desde que llegara por segunda vez al gobierno en 2007, en medio de denuncias de fraudes electorales o eliminando a la oposición para no tener competencia.
Ahora, a sus 80 años, continúa en el Ejecutivo, que dirige junto a Rosario Murillo, quien actualmente ocupa el cargo de copresidenta del país tras haber ejercido entre 2017 y 2025 como vicepresidenta, cargo extinto tras su promoción.
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