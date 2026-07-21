Las víctimas del brote de ébola en el Congo se acercan al millar y la tasa de letalidad se sitúa en el 39,9 %
El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) ha elevado este martes a 967 el número de muertos y a 2423 los casos confirmados de ébola por el brote declarado en el este del país el pasado 15 de mayo la tercera peor epidemia de ébola de la historia registrada.
Según el último boletín del Ministerio congoleño de Comunicación y Medios, con datos recopilados hasta el 19 de julio, la tasa de letalidad se sitúa actualmente en el 39,9 %.
Además, 734 pacientes se encuentran en "aislamiento u hospitalización" y 469 personas han logrado recuperarse de la enfermedad, mientras la tasa de rastreo de contactos asciende al 81,1 %.
En este contexto, la organización no gubernamental Médicos del Mundo ha alertado de la existencia de un contexto "altamente complejo" marcado por el conflicto, los desplazamientos de población y la limitada capacidad del sistema sanitario, que tiene que hacer frente "a cuatro epidemias a la vez: ébola, cólera, sarampión y mpox".
La ONG ha recalcado que la consecuencia de esta situación es "una presión extrema sobre unos servicios sanitarios con capacidad limitada", antes de hacer hincapié en que "los recursos se reparten entre varias emergencias simultáneas y disminuye la capacidad de responder con rapidez y eficacia a cada una de ellas".
De esta forma, ha incidido en que esta saturación incrementa la mortalidad, no solo por estas enfermedades, sino también por otras que dejan de recibir atención, a lo que se suma las complicaciones para el diagnóstico que suponen que diversos síntomas sean comunes a distintas enfermedades presentes en la región.
La epidemia se corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera "alto" el riesgo de expansión del brote en África subsahariana y "bajo" a escala global.
RDC, que en diciembre de 2025 decretó el fin del último brote de ébola en el país, es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus del ébola, habiendo enfrentado más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976 en un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad.
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