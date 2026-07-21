El Gobierno de Andy Burnham anuncia la supresión del IVA sobre la electricidad en Reino Unido

El Gobierno del nuevo primer ministro británico, el laborista Andy Burnham, ha tomado una decisión de alcance pocas horas después de llegar al poder. El Ejecutivo británico ha anunciado este martes la supresión del IVA sobre las facturas de la electricidad en el Reino Unido, la primera medida económica desde que asumió el poder el lunes.



Las facturas eléctricas estarán exentas del IVA (20 % en el Reino Unido) a partir del próximo 1 de octubre, a fin de aliviar la crisis del coste de vida, según indicó el Ejecutivo.

El programa de identidad digital

La medida se financiará en parte a través de la cancelación del proyecto para lanzar el programa de identidad digital, cuyo coste estaba estimado en 600 millones de libras anuales (708 millones de euros) durante un periodo de tres años.

La financiación de ese proyecto iba a proceder de ahorros en los presupuestos departamentales existentes, pero ahora esos fondos se reasignarán para cubrir la reducción del IVA.

"Dije que quería dar un respiro a la gente, y eso es precisamente lo que anuncio en mi segundo día como primer ministro. Estamos tomando medidas inmediatas para reducir los impuestos en las facturas de energía, poner más dinero en los bolsillos de los ciudadanos y devolverles la esperanza", dijo Burnham en una nota.





