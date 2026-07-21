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Andy Burnhamen Gobernuak Erresuma Batuko argindarraren BEZa kentzea iragarri du

Neurria, hein batean, nortasun digitalaren programa martxan jartzeko proiektua bertan behera utzita finantzatuko da. Proiektu horren kostua urtean 600 milioi libera ingurukoa izango zela aurreikusten zen.

London (United Kingdom), 20/07/2026.- New British Prime Minister Andy Burnham delivers a speech outside 10 Downing Street in London, Britain, 20 July 2026. Burnham became British Prime Minister after Keir Starmer resigned. (Reino Unido, Londres) EFE/EPA/ANDY RAIN
Andy Burnham, kargua hartu ondoren. Argazkia: EFE
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EITB

Azken eguneratzea

Andy Burnham lehen ministro britainiar berriak oihartzun handiko lehen erabakia hartu du agintera iritsi eta ordu gutxira. Erresuma Batuko Gobernu laboristak astearte honetan iragarri du argindarraren fakturei aplikatzen zaien BEZa kentzea. Burnhamek astelehenean kargua hartu zuenetik, Exekutiboaren lehen neurri ekonomikoa da.

Argindarraren fakturek ez dute BEZa (%20 Erresuma Batuan) ordaindu beharko datorren urriaren 1etik aurrera, bizi-kostuaren krisia arintzeko helburuarekin, Gobernuak azaldu duenez.

Nortasun digitalaren programa

Neurria, hein batean, nortasun digitalaren programa abian jartzeko proiektua bertan behera utzita finantzatuko da. Egitasmo horren kostua urtean 600 milioi libera ingurukoa (708 milioi euro) izango zela aurreikusten zen, hiru urtez.

Proiektu horren finantzaketa lehendik zeuden sailen aurrekontuetan aurreikusitako aurrezpenetatik etorri behar zen, baina orain funts horiek BEZaren murrizketa estaltzera bideratuko dira.

"Nire asmoa jendeari arnasa ematea zela esan nuen, eta hori da, hain zuzen ere, lehen ministro gisa dudan bigarren egunean iragartzen dudana. Berehala ari gara neurriak hartzen energiaren fakturen gaineko zergak murrizteko, herritarren poltsikoetan diru gehiago uzteko eta itxaropena berreskuratzen laguntzeko", adierazi du Burnhamek ohar batean.

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