Trumpek dio AEBtan ez dutela Netanyahu atxilotuko
Irailean NBEren egoitzara joan daiteke Israelgo lehen ministroa. Zohran Mamdani New Yorkeko alkateak adierazi du Netanyahu "gerra kriminala" dela, eta atxilotzeko aukera aztertzen ari dela.
Amerikako Estatu Batuetako presidenteak, Donald Trumpek, astelehen honetan adierazi du Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroa ez dutela inola ere atxilotuko AEBko lurretan. Irailean agintari hebrearra NBEren bilerara joan liteke eta New Yorkeko alkate Zohran Mamdanik aukera hori aztertzen ari dela esan zuen larunbatean, Nazioarteko Zigor Auzitegiak haren aurka emandako atxilotze aginduan oinarrituta.
Trumpek Truth Social sare sozialean egin ditu adierazpenok. Bertan, bere aliatu estua dena defendatu du, "Irango Errepublika Islamikoarekin borrokan" ari dela esanez. Iran manifestari irandarren eta soldadu estatubatuarren heriotzen arduraduna dela gehitu du eta gehitu du "atxilotu beharko liratekeen bakarrak Iran aurrekaririk gabeko heriotza eta suntsipen espiral honetara eraman zutenak" direla.
AEBetako presidenteak ez ditu Mamdaniren hitzak aipatu bere mezuan, baina New Yorkeko alkate demokratak larunbatean The New York Times egunkariari esan zion hiriko Lege Departamentuarekin "elkarrizketa aktibo" batean dagoela, New Yorkeko Poliziak agintari israeldarra atxilotzeko aginpidea duen ala ez erabakitzeko.
Hiriko lehen alkate musulmanak berretsi zuen Netanyahu "Nazioarteko Zigor Auzitegiak atxilotzeko agindu duen gerra kriminala" dela. Iazko hauteskunde kanpainan, politikari gazteak Netanyahu atxilotzea aginduko zuela adierazi zion kazeta berari.
Bestalde, Israelgo lehen ministroak Mamdaniri erantzun dio ez duela beldurrik, eta alkateari Hamas babestea leporatu dio.
Nazioarteko Zigor Auzitegiak 2024ko azaroan eman zuen Netanyahu atxilotzeko nazioarteko agindua, palestinarren aurka ustez egindako gerra krimenengatik eta gizateriaren aurkako krimenengatik.
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