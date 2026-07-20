MUNDUKO FUTBOL TXAPELKETA
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Istiluak Buenos Airesen, Argentinak Munduko Txapelketako finalean Espainiaren aurka galdu ostean

Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Argentinak Espainiaren aurka Munduko Txapelketako finalean galdu ostean, tristura, Lionel Messiri omenaldia eta tentsio uneak bizi izan dira Buenos Airesen. Poliziak istiluen aurkako unitateekin eta ur kanoiekin esku hartu du Obeliscon izandako istiluetan.

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